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الرئيسية | سياسة | "لحم الكاشير" يحضر في مجلس الحكومة الأسبوعي

"لحم الكاشير" يحضر في مجلس الحكومة الأسبوعي

"لحم الكاشير" يحضر في مجلس الحكومة الأسبوعي
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:10

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بداية أشغاله، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكشير" لفائدة لجن الجماعات اليهودية المغربية، والثاني بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتوجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي.

والثالث يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجن الجهوية للمراعي.

وسيواصل المجلس، حسب البلاغ، أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون في الميدان السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مونتينيغرو، الموقع ببودغوريتشا في 18 شتنبر 2017.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - آسفي الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:25
الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكشير" لفائدة لجن الجماعات اليهودية المغربية، لم أفهم مامعنام .
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32
2 - وكواك الحق الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:28
أحس أن لحم الحكومة هاته تماما كلحم الكاشير : مصنع غير طبيعي مضر و قد يكون مسرطن . انتهى الكلام .
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35
3 - كريم الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:42
وعباد الله راه ما تيقصدوش الكاشير المورتاديلا او المقانق راه تيقصدو اللحم الكوشير، اي اللحم المذبوح حسب الشريعة اليهودية، وكلمة كوشير في العبرية تعني حلال
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73
4 - ael berrechid الثلاثاء 06 مارس 2018 - 14:53
Le Cacher est un produit qui mérite d'être authentifié et certifié. , en vue de son entrée dans les produits du tirroire.
C'est un ajout dans le capital immatériel du pays et aux ayants droit .
il reste beaucoup à faire pour mettre à niveau ce secteur.
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-2
5 - سيمو الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:00
جوابا لأخ أسفي معنا ذلك أن كل لحم يذبحه اليهود بطريقتهم الدينية هناك رسم يدفعونه على حسب علمي نصف درهم للكيلوغرام وهذه الأموال تودع في صندوق خاص وتقدم بعد ذلك للممتلية اليهودية
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23
6 - مغترب الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:04
للإشارة. اللحم الكاشير هو اللحم الذي يستهلكه اليهود كاللحم الحلال بالنسبة للمسلمين. ولا علاقة له بما نسميه الكاشير في المغرب. وهو مروف بجودته وسعره المرتفع نسبيا
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12
7 - Amina الثلاثاء 06 مارس 2018 - 15:34
Kosher ou kacher veut dire halal pour les juifs marocains, c'est a dire une viande sacrifie selon les normes de la religion juif.

Les marocains ont appropries ce non kacher pour designer aussi les viandes qu'on mangent da
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5
8 - ahmed الثلاثاء 06 مارس 2018 - 16:07
حكومة لا علاقة لا بأوضاع المغاربة hors-jeu
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16
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