"لحم الكاشير" يحضر في مجلس الحكومة الأسبوعي

هسبريس - و.م.ع

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بداية أشغاله، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم "الكشير" لفائدة لجن الجماعات اليهودية المغربية، والثاني بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على المنتوجات الفلاحية المحصل عليها وفق نمط الإنتاج البيولوجي.

والثالث يتعلق بتطبيق بعض مقتضيات الباب السادس من القانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للمراعي واللجن الجهوية للمراعي.

وسيواصل المجلس، حسب البلاغ، أشغاله بدراسة اتفاق للتعاون في الميدان السياحي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مونتينيغرو، الموقع ببودغوريتشا في 18 شتنبر 2017.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.