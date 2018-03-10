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الرئيسية | سياسة | بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية

بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية

بايتاس: مسار الثقة إعلان لنهاية شعبوية السياسية
هسبريس من الرباط
السبت 10 مارس 2018 - 22:56

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "مسار الثقة هو إعلان لنهاية الشعبوية، وانتصار للممارسة التي تحترم ذكاء المغاربة".

وأضاف القيادي التجمعي، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم السبت في افتتاح الجامعة الخريفية لجهة كلميم واد نون، تحت شعار "الشباب والنموذج التنموي الجديد.. أية مساهمة؟" أن مسار الثقة يعتبر خطوة جدية من شأنها أن تساهم في تقوية النقاش حول النموذج التنموي الجديد، وتحدد مفهوما جديدا للسياسة قوامه إنتاج أفكار واضحة ومتماسكة ومفهومة ووفية لقيمها.

وأكد المدير المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن العرض السياسي الذي تم طرحه مؤخرا يتضمن تشخيصا للواقع، مع طرح البدائل الممكنة،التي يرى الحزب بأنها كفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشود.

وأشار المتحدث إلى أن حزبه وضع صوب عينيه إعداد عرض سياسي يشترك الجميع في إعداده، بهدف إعطاء معنى للسياسة القائمة على خدمة المواطنين، ولإعادة الثقة إلى المغاربة في العمل السياسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - عبد الملك السبت 10 مارس 2018 - 23:19
لا يمر اسبوع واحد دون ان نسجل نشاطا للشبيبة التجمعية، دينامية تتطور و شباب كلهم حماس لصناعة التغيير
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-12
2 - أستاذ الإجتماعيات السبت 10 مارس 2018 - 23:20
الغباء

في

السياسة

ليس

عائقا،

كذلك

الشعبوية.
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-5
3 - غزلان نويسري السبت 10 مارس 2018 - 23:20
النائب البرلماني مصطفى بيتاس رجل نزيييه نفتخر به في حزب التجمع الوطني للأحرار
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-11
4 - احمد منصور السبت 10 مارس 2018 - 23:20
العمل البناء اغاراس اغاراس و المعقول باتت معالمهم واضحة و السير بخطى تابثة نحو النجاح فهنيئا للشبيبة التجمعية الحرة، وفقكم الله لما فيه خير لبلدنا الحبيب.
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-10
5 - bicho السبت 10 مارس 2018 - 23:21
التجمع أصبح رائدا برئاسة السيد عزيز أخنوش
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-11
6 - Amanar Rifi السبت 10 مارس 2018 - 23:21
تمنى لكم التوفيق أيها التجمعيون فانا لا أرى البديل في الساحة السياسية سوى حزب الحمامة الذي يثبت يوما بعد يوم أنه الحزب الذي يجمع خيرة الكفاءات الوطنية القادرة بالنهوض بالأوضاع المزرية ببلدنا.
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-8
7 - سناء السبت 10 مارس 2018 - 23:21
لقاء غني شهدته طانطان ، الشباب التجمعي برهن أنه جدير بالثقة
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-7
8 - منال السبت 10 مارس 2018 - 23:22
التجمع الوطني للاحرار اصبح اليوم يعمل بمنطق جديد، منطق يسعى من خلاله الحزب الى بناء هياكل و التأسيس لثقافة الحوار و التشاور
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9 - بلال السبت 10 مارس 2018 - 23:22
الشبيبة التجمعية قادمة بقوة وبدات ترفع رهانات مهمة ، بالتوفيق
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10 - غزلونة السبت 10 مارس 2018 - 23:22
مسار الثقة مسار تنموي يهدف لل لديموقراطية الإجتماعية.
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11 - محسن السبت 10 مارس 2018 - 23:22
التنظيمات الشبابية الحزبية للأحرار، تتألق بإستمرار في مختلف المحطات، و تمارس ادوارها في التنظيم و التأطير
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12 - كمال السبت 10 مارس 2018 - 23:22
أتفق مع السيد مصطفى بيتاس في ذلك،وعلى الأحزاب السياسية أن تحترم ذكاء المغاربة،فلقد عانى بما فيه الكفاية والامل االوحيد حاليا هو حزب السيد عزيز أخنوش مع كامل التوفيق
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-5
13 - مريم زبيري السبت 10 مارس 2018 - 23:23
مسار الثقة هو مشروع مغربي %100، يرى فيه كل واحد منا نفسه، سواء كطالب او تلميذ او عاطل عن العمل، او مواطن مغربي يعاني من نقص الخدمات الصحية..
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14 - محمد السبت 10 مارس 2018 - 23:23
هذا هو العمل الصادق الذي ينم عن روح و وطنية عالية تحية لشبيبة التجمع ولكل من له غيرة على هذا البلد الأمين
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15 - عبد المالك الغفوري السبت 10 مارس 2018 - 23:23
شباب اغراس اغراس اصبح اشعاعهم يكبر شيئا فشيئا، من بعد النجاح الكبير للجامعة الصيفية هاهي ذات التنظيمات تتألق جهويا
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16 - Hafid Bangallou السبت 10 مارس 2018 - 23:23
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية الجديدة التي تبناها يطبقها على احسن وجه هذا هو العمل و المعقول.
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17 - حمامة سوس السبت 10 مارس 2018 - 23:23
مسار الثقة هو الحل هو نهاية الخطابات الشعبوية
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18 - لمياء السبت 10 مارس 2018 - 23:23
الشبيبة التجمعية اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق حلم أجيال كثيرة من المناضلين التجمعيين، جهة مراكش اسفي تحتفي بتنظيم اول شبيبة جهوية للحزب برافو عليك لالة امال
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-5
19 - النهاري السبت 10 مارس 2018 - 23:27
التنظيمات الشبابية الحزبية للأحرار، تتألق بإستمرار في مختلف المحطات، و تمارس ادوارها في التنظيم و التأطير
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-5
20 - wafaa ajarti السبت 10 مارس 2018 - 23:27
مسار الثقة كتاب يحمل المستقبل و مصطفى بيتاس نموذج يقتدى به و مساره حافل بالتجارب على أرض الواقع و دائما حاضر مع الشباب و هنيئا للتجمع بهذا الشاب الخلوق
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21 - الصمدي السبت 10 مارس 2018 - 23:28
نحن بحاجة الى شباب يعمل، يكد و يتعب.. شباب كلهم حماس و طموح و ايجابية
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22 - محمد امين السبت 10 مارس 2018 - 23:28
يجب على باقي الشبيبات الحزبية الاقتداء بشبيبة التجمع التي تستحضر مصلحة الوطن وتسعى لتفعيل خطاب الملك على أرض الواقع
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23 - مسار السبت 10 مارس 2018 - 23:28
الشبيبة التجمعية ترسم لنفسها مسارا حافلا، وستكون مؤثرة في القادم من الٲيام
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-3
24 - وصال السبت 10 مارس 2018 - 23:28
فكرة الجامعات الجهوية فكرة هائلة و تستجيب لحاجيات الشباب في التأطير و التكوين
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25 - انا معاك السبت 10 مارس 2018 - 23:29
بادرة تستحق كل التنويه من شباب اغاراس اغاراس، بتواصل تكوينهم في كل المجالات
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-3
26 - مشترك السبت 10 مارس 2018 - 23:31
العمل البناء اغاراس اغاراس و المعقول باتت معالمهم واضحة و السير بخطى تابثة نحو النجاح فهنيئا للشبيبة التجمعية الحرة، وفقكم الله لما فيه خير لبلدنا الحبيب.
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-3
27 - سعيد 004 السبت 10 مارس 2018 - 23:31
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و مسار الثقة الذي قدمه كان شاملا
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28 - بشرى السبت 10 مارس 2018 - 23:32
نحن بحاجة الى شباب يعمل، يكد و يتعب.. شباب كلهم حماس و طموح و ايجابية
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-3
29 - حمزة السبت 10 مارس 2018 - 23:33
شبيبة التجمع أتبتت أنها في المستوى المطلوب
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-3
30 - ثريا جبران السبت 10 مارس 2018 - 23:34
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع.
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-3
31 - Ihssane SWILHI السبت 10 مارس 2018 - 23:34
الان بدأ يتضح للجميع أن أغراس أغراس ليست مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
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32 - بشرى السبت 10 مارس 2018 - 23:38
كل التقدير والإحترام للسيد الرئيس الذي برهن على مدى حبه لهذا الوطن وإقتراحه لبرنامج تنموي مبدأه الديمقراطية الإجتماعية
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33 - منى الرباطية السبت 10 مارس 2018 - 23:43
مسار الثقة بمثابة ميثاق تعاقدي اقترحه حزب التجمع الوطني للاحرار بعد مسلسل من التشاور و التحاور مع مختلف فئان المجتمع المغربي من خلال اللقاءات الجهوية
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34 - عبدالرحمان تاوري السبت 10 مارس 2018 - 23:45
ميثاق الثقة الذي اقترح حزب الاحرار اطلعت عليه و من الظاهر لكل من سيقرؤه انه نابع من القاعدة و تمت بلورته باشراك مختلف فئات المجتمع المغربي
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35 - مينة جعنين السبت 10 مارس 2018 - 23:46
ميثاق الثقة يتضمن حلول واقعية و معقولة للنهوض باوضاع المغاربة و تحسين ظروف معيشتهم
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36 - مواطنة بسيطة السبت 10 مارس 2018 - 23:50
التجمع الوطني للاحرار اصبح حزبا نشيطا في الساحة السياسية و اصبح اطارا يستوعب مختلف فئات المغاربة و مسار الثقة خريطة طريق و ميثاق تعاقدي مع المغاربة ساهم و شارك في بلورته مختلف فئات المجتمع المغربي من خلال الهياكل الموازية للحزب
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-3
37 - Hanane hanane السبت 10 مارس 2018 - 23:51
مسار الثقة مشروع بناء و موضوعي يصب في صلب اهتمامات و حاجيات الوطن و المواطن المغربي .بالتوفيق للتجمعيين
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38 - المهدي السبت 10 مارس 2018 - 23:51
الشباب يتساءل عن أي ثقة وعن أي شباب يتحدث السيد المدير؟ علما أن الشباب همه هو الحصول على شغل شريف.
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39 - كوثر السبت 10 مارس 2018 - 23:52
الدينامية التي يعرفها حزب التجمع لا تخفى على أحد و الاستراتيجية الجديدة التي تبناها يطبقها على أحسن وجه هذا هو العمل و المعقول.
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40 - hassan jawadi الأحد 11 مارس 2018 - 00:05
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن  و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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41 - سمير العتماني الأحد 11 مارس 2018 - 00:08
فعلا مسار الثقة اعلان لشعبوية السياسة.....والاسلوب الجديد في التواصل السياسي لحزب التجمع أقبر معه الشعبوية وتهييج عاطفة المواطن بدأ الناس يدركون الخطاب السياسي و البقاء للاصلح
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42 - mohamed rida الأحد 11 مارس 2018 - 00:20
عمل و مجهود مميز يقوم به السيد عزيز أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، و هذا العمل من الطبيعي أنه سيجني الحزب ثماره مستقبلا.
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43 - أمين خالدي الأحد 11 مارس 2018 - 00:22
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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44 - الحسني الأحد 11 مارس 2018 - 00:31
الاحزاب السياسية القوية هي التي تمتلك استراتيجيات و برامج عمل على مدار السنة. واصلوا تألقكم أيها الأحرار
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