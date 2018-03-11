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الرئيسية | سياسة | رئيس الشيلي المنتخَب يدعم الوحدة الترابية للمملكة

رئيس الشيلي المنتخَب يدعم الوحدة الترابية للمملكة

رئيس الشيلي المنتخَب يدعم الوحدة الترابية للمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 11 مارس 2018 - 15:50

شارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، في حفل تنصيب سبستيان بينيرا، الرئيس الشيلي المنتخب، بالعاصمة الشيلية سانتياغو؛ بتكليف من الملك محمد السادس.

وخلال استقبال الرئيس المنتخب لرئيس مجلس النواب المغربي، الذي كان رفقة كنزة الغالي، سفيرة المغرب بالبرازيل، سجل المالكي، حسب بلاغ للمجلس، تقدير المملكة واعتزازها بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع الجمهورية الشيلية، مجددا الرغبة الأكيدة لتوطيد هذه العلاقة بتجسيد المشترك بين البلدين من حيث القيم والأهداف إلى شراكات متعددة ومتنوعة خدمة للبلدين.

وفِي الجانب السياسي، أكد المالكي أن المغرب يقدر عاليا الدعم الشيلي للوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يدعم الشيلي في مختلف تحدياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها في الوقت نفسه بمستوى التنمية المتصاعد الذي يطبع مسيرة الجمهورية ومجتمعها.

من جانبه، عبّر الرئيس الشيلي للحبيب المالكي عن شكره وتقديره لتهاني الملك، وحرصه على مشاركة المملكة في حفل تنصيبه رئيسا لجمهورية الشيلي، مثمنا مستوى العلاقات السياسية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، والذي أكد بالمناسبة أنها نتيجة للقيم والأهداف المشتركة بين البلدين؛ وهو ما جسده بناء المركز الثقافي المغربي محمد السادس بشيلي لحوار الحضارات.

وبخصوص الوحدة الترابية للمغرب، أكد الرئيس أنه مبدأ ثابت ومستمر لجمهورية الشيلي تجاه المغرب، معبرا عن رغبته لزيارة المغرب كلما توفرت له إمكانية ذلك.

وعن التعاون التجاري والاقتصادي، أشار الرئيس الشيلي إلى أن هناك مجالات مهمة لدى الطرفين يمكن أن تكون مدخلا لشراكة مثمرة وفعالة كالجانب الفلاحي والسياحة، مشيدا بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة التي تتطلع جمهورية الشيلي إلى الاستفادة منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سامي الأحد 11 مارس 2018 - 16:08
وما هو مقابل هدا الدعم هل هو تطوير القطاع الصحي بالشيلي انا لم ار اي دولة في العالم دعمت المغرب بدون مقابل المغرب بلد يعشق الاشادة الاجنبية
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3
2 - مغربي الأحد 11 مارس 2018 - 16:56
العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية مهمة للغاية نتمنى تطويرها على كل الأصعدة لا على المستوى السياسي و الحقوقي و الإقتصادي و الثقافي و كدلك السيادي و أخد العبرة من تجارب هده الدول البرازيل الأرجنتين شيلي كولومبيا......
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10
3 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 11 مارس 2018 - 18:10
على الاقل يوجد على راس مجلس النواب المغربي رجل مخضرم يعرف جيدا مصالح بلده و ملم بقضية وحدته الترابية فالتحركات التي يقوم بها في العالم او من خلال دعوته لنظرائه او الوفود الاخرى التي يستقبلها في الرباط كلها ستفيد بلدنا في صراعه مع الاعداء و سيكون لها تاثير لصالحنا فالرئيس الشيلي الجديد استمع الى رجل محنك استاذ جامعي في الاقتصاد و كسب خبرة في الثمانينات حينما كان عضوا في حكومات ذالك العهد و بطبيعة الحال حينما ينصت رئيس دولة لرجل من هذا النوع ستكون النتائج ايجابية في مصلحة البلدين و الدليل هو الموقف الثابت لدولة الشيلي من قضية الصحراء المغربية و رغبة رئيسها في زيارة المغرب.
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4 - مغربي-انتباه الأحد 11 مارس 2018 - 18:38
هيا أيها الدبلوماسيون والوزراء والسفراء انتشروا في أمريكا الجنوبية ثم الشمالية من بعد. واشرحوا للعالم أن التاريخ ظلم المغرب بوضعه جوار بلد اسمه الجزائر لا هم له إلا الى السعي وراء تقسيمه إلى أقليات وزرع التفرقة بين الناس. نعم فهم قد اكتووا ايضا بنار الشيوعي فيديل كاسترو الذي مات وترك كوبا من أفقر دول العالم. وفنزويلا التي تتخبط في مشاكل كثيرة لها عوامل مشتركة عدة كجيراننا الشرقيين أطلق الله سراحهم من العسكر أمثال أولئك الذين يسقطون كاوراق الخريف في أمريكا اللاتينية و العالم.
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5 - الزرعي. الأحد 11 مارس 2018 - 18:41
على الدولة المغربية ان تقوي بنيتها الاقتصادية والعسكرية وفوق كل شيء الوحدة الاجتماعيةومتمسكا بالقوة الدينية الاسلامية هي المحركة للعزة الوطنية ،اما للتعويل على الدعم الخارجي فانه لا ثقة فيه لان تغير المصالح المؤقتة وتغيرها تبعا للظروف العالمية عامل غير مستقر للوحدة الترابية للمغرب لكن مع ذلك خطوة في الااتجاه الصحيح .
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