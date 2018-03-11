رئيس الشيلي المنتخَب يدعم الوحدة الترابية للمملكة

هسبريس من الرباط

شارك الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس السبت، في حفل تنصيب سبستيان بينيرا، الرئيس الشيلي المنتخب، بالعاصمة الشيلية سانتياغو؛ بتكليف من الملك محمد السادس.

وخلال استقبال الرئيس المنتخب لرئيس مجلس النواب المغربي، الذي كان رفقة كنزة الغالي، سفيرة المغرب بالبرازيل، سجل المالكي، حسب بلاغ للمجلس، تقدير المملكة واعتزازها بالعلاقات الوطيدة التي تجمعها مع الجمهورية الشيلية، مجددا الرغبة الأكيدة لتوطيد هذه العلاقة بتجسيد المشترك بين البلدين من حيث القيم والأهداف إلى شراكات متعددة ومتنوعة خدمة للبلدين.

وفِي الجانب السياسي، أكد المالكي أن المغرب يقدر عاليا الدعم الشيلي للوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يدعم الشيلي في مختلف تحدياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوها في الوقت نفسه بمستوى التنمية المتصاعد الذي يطبع مسيرة الجمهورية ومجتمعها.

من جانبه، عبّر الرئيس الشيلي للحبيب المالكي عن شكره وتقديره لتهاني الملك، وحرصه على مشاركة المملكة في حفل تنصيبه رئيسا لجمهورية الشيلي، مثمنا مستوى العلاقات السياسية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، والذي أكد بالمناسبة أنها نتيجة للقيم والأهداف المشتركة بين البلدين؛ وهو ما جسده بناء المركز الثقافي المغربي محمد السادس بشيلي لحوار الحضارات.

وبخصوص الوحدة الترابية للمغرب، أكد الرئيس أنه مبدأ ثابت ومستمر لجمهورية الشيلي تجاه المغرب، معبرا عن رغبته لزيارة المغرب كلما توفرت له إمكانية ذلك.

وعن التعاون التجاري والاقتصادي، أشار الرئيس الشيلي إلى أن هناك مجالات مهمة لدى الطرفين يمكن أن تكون مدخلا لشراكة مثمرة وفعالة كالجانب الفلاحي والسياحة، مشيدا بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة التي تتطلع جمهورية الشيلي إلى الاستفادة منه.