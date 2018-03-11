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الملك يقيم مأدبة عشاء لرئيس مجلس وزراء قطر
الأحد 11 مارس 2018 - 23:35
أقام الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد بالرباط، مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
حضر هذه المأدبة رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، ومستشارو الملك: الطيب الفاسي الفهري، وعمر عزيمان، وعمر القباج، وياسر الزناكي، وعبد اللطيف المنوني، وعدد من أعضاء الحكومة، وفاعلون اقتصاديون وعدد من سامي الشخصيات.
كما حضرها عن الجانب القطري أعضاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - زهير بومية الأحد 11 مارس 2018 - 23:52
و أنا زعما مامعروضش بلاصة زايدة فطبلة مادات ما جابت و نشوفو اسيدي حتى حنا دوك الاجواء د الابهة ولكن حقنا فالجنة هههه
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