العاهل الإسباني ينتظر موعدا جديدا لزيارة المغرب

مُتابعة من خالد ملوك

قال منبر إعلامي إسباني إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدريد كلفت نظيرتها بالعاصمة الرباط بتحديد موعد الزيارة الرسمية التي سيقوم بها العاهل الإسباني فيليبي السادس رفقة زوجته ليتثيا أورتيث إلى المغرب، بعدما جرى إلغاؤها ثلاث مرات متتالية لأسباب مختلفة.

وأفادت صحيفة "موناركيا كوفيدينثيال" الإسبانية، بناء على مصادر من داخل وزارة الخارجية الإسبانية، بأن زيارة العاهل الإسباني ألغيت في ثلاث مناسبات؛ أولها خلال شهر نونبر من السنة الماضية بسبب مشاركة الملك محمد السادس في قمة بين الإتحادين الأوروبي والإفريقي بالعاصمة أبيدجان.

وأضافت الصحيفة أن "الزيارة الثانية التي كانت مقررة في شهر يناير الماضي لم يكن من الممكن تنفيذها بسبب مشكلة متعلقة بجدول أعمال الملك المغربي"، مشيرة إلى أن الزيارة المحددة في الشهر الجاري ألغيت بدورها بسبب التدخل العلاجي الذي خضع له الملك محمد السادس على مستوى القلب بفرنسا.

وأكدت المصادر الدبلوماسية ذاتها أن السلطات المغربية هي التي ستقرر تاريخ قدوم العاهل الإسباني وعقيلته إلى المغرب، فيما قال المنبر الإعلامي سالف الذكر إن "قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يبقى مسألة مثيرة للقلق في علاقته بالزيارة".