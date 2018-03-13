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الرئيسية | سياسة | العاهل الإسباني ينتظر موعدا جديدا لزيارة المغرب

العاهل الإسباني ينتظر موعدا جديدا لزيارة المغرب

العاهل الإسباني ينتظر موعدا جديدا لزيارة المغرب
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 13 مارس 2018 - 09:35

قال منبر إعلامي إسباني إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمدريد كلفت نظيرتها بالعاصمة الرباط بتحديد موعد الزيارة الرسمية التي سيقوم بها العاهل الإسباني فيليبي السادس رفقة زوجته ليتثيا أورتيث إلى المغرب، بعدما جرى إلغاؤها ثلاث مرات متتالية لأسباب مختلفة.

وأفادت صحيفة "موناركيا كوفيدينثيال" الإسبانية، بناء على مصادر من داخل وزارة الخارجية الإسبانية، بأن زيارة العاهل الإسباني ألغيت في ثلاث مناسبات؛ أولها خلال شهر نونبر من السنة الماضية بسبب مشاركة الملك محمد السادس في قمة بين الإتحادين الأوروبي والإفريقي بالعاصمة أبيدجان.

وأضافت الصحيفة أن "الزيارة الثانية التي كانت مقررة في شهر يناير الماضي لم يكن من الممكن تنفيذها بسبب مشكلة متعلقة بجدول أعمال الملك المغربي"، مشيرة إلى أن الزيارة المحددة في الشهر الجاري ألغيت بدورها بسبب التدخل العلاجي الذي خضع له الملك محمد السادس على مستوى القلب بفرنسا.

وأكدت المصادر الدبلوماسية ذاتها أن السلطات المغربية هي التي ستقرر تاريخ قدوم العاهل الإسباني وعقيلته إلى المغرب، فيما قال المنبر الإعلامي سالف الذكر إن "قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير، بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يبقى مسألة مثيرة للقلق في علاقته بالزيارة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Faiza الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:02
The visit should be suspended indefinitely until the Spanish government stops playing its double games.

They support us when it comes to their economic interests (fishing for example), and security issues (stopping immigration and terrorism), and stab us in the back when it comes to the Sahara issue by using their army of rogue and corrupt civil society and hard left political voices.

Time to come clean Spain and cease your trouble-making because most of our problems had originated from your past interventions.
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