24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:38
|12:42
|16:00
|18:37
|19:52
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- اطلقوا سراحنا..!
- عن الحراك الثاني لجرادة.. ثراء زكراوي "من الذهب"
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء
- أمريكا.. نماذج "جدار المكسيك" تستقطب السياح
- الشرطة ترصد انتشار "إجرام الشيشان" في ألمانيا
جماعات ترابية "وهمية" تستنزف ملايين الصحراء بدون جدوى (5.00)
حجز "صحيح البخاري نهاية أسطورة" إساءة إلى الدين وإلى المواثيق الدولية (5.00)
- تقرير: المحروقات بالمغرب أقل ثمنا من دول إفريقية وأوروبية - (74)
- الملك يسرق "الأضواء" بفرنسا .. ومهاجرة مغربية: "مُهاب ومتواضع" - (71)
- خلل تقني يحوّل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات زبناء في "بريد بنك" - (69)
- الجزائر تستحوذ على واردات السلاح في إفريقيا و12% حصة المملكة - (60)
- هارون يحيى: ذهب الرجال حلال .. والشر يرمي بالمسلم إلى الإلحاد - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تشجب استثناء الصحراء من اتفاق الصيد البحري
عبّرت جمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي عن استنكارها وشجبها القرار "الطائش" الذي أعلنته محكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء المناطق الجنوبية المغربية من اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي، رافضة، ضمن بيان لها، "كل مساس بالسيادة الوطنية، أو تجزيء لها، والذي يمس في عمقه سيادة المغرب على كافة أراضيه".
وأكّدت الجمعية ذاتها أن استثناء المناطق الجنوبية من وثيقة الاتفاق الأوروبي يُعدّ "مناورة أوروبية، تفرض على أوروبا إعادة النظر في مفهوم الشراكة والتعاون مع المغرب، كدولة مستقلة، لها سيادة على كامل ترابها من الشمال إلى الجنوب".
البيان الصادر عن المكتب الوطني لجمعية الصحراء المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية ومناصرة الحكم الذاتي اعتبر أن قضية الصحراء المغربية "قضية ملك وحكومة وشعب، ومحسومة منذ زمان، رغم صدمات الأحكام المسيسة الأخيرة"، معلنا رفض الجمعية كل "مناورة اقتصادية أو سياسية تمس بالوحدة الوطنية"، وتثمين "خطوات الملك في الحفاظ على وحدة الوطن وتماسكه".