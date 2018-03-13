الخلفي ينتظر سنة مفصلية لدعم الديمقراطية التشاركية

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنّ "السنة الجارية ستكون مفصلية في مسار تعزيز الديمقراطية التشاركية بعد اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بها خلال سنتي 2015 و2016 والمراسيم التنظيمية، وإرساء لجنة العرائض، وإطلاق إحداث هيئات التشاور العمومي".

وأضاف الوزير، في لقاء صحافي عقده بالرباط بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف الـ 13 من مارس من كل سنة، قائلا: "بعد ثلاث سنوات من العمل، لاسيما الورش المتعلق بتنزيل أحكام الدّستور في ما يرتبط بالمجتمع المدني، وتنزيل البرنامج الحكومي، نكون قد استكملنا كل القوانين المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، والإعلان عن مرحلة ثانية لاستكمال عدة مشاريع وفتح أوراش جديدة، منها إعداد تقرير تطور وحركية جمعيات المجتمع المدني، وفتح الترشيح للجنة تنظيم جائزة المجتمع المدني في نسختها الثانية، وإعداد منصة رقمية للتكوين عن بعد لدعم القدرات حول الديمقراطية التشاركية، حيث يستفيد المنخرط فيها من برنامج متكامل عن بعد".

المشروع الثالث الذي أعلن عنه الخلفي يهم المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، والنسخة الثانية والثالثة من برنامج تكوين المكونين. وفي هذا الصدد، قال: "الشراكة مع الجامعة تعد مفتاحا لدعم مشروع النهوض بالمجتمع المدني وتعزيز استقلاليته وتعدديته وفعاليته ومصداقيته".

ومن بين الإنجازات التي أطلقتها الوزارة خلال السنة الماضية، ذكر الخلفي "إصدار التقرير السنوي الأول حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، الذي يتضمن أوجه التمويل العمومي لبرامج ومشاريع وأنشطة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وإحداث بوابة خاصة بالعرائض لدى رئيس الحكومة"، معلنا عن "قرب إطلاق الحملة التواصلية التحسيسية الوطنية حول الديمقراطية التشاركية التي تهدف إلى التعريف بمضامينها وإطارها القانوني، وإحياء الذكرى الستين لإصدار الظهير المنظم للجمعيات".

وفي سياق متصل، أبرز الخلفي أنّ وزارته شارفت على الانتهاء من إعداد عدد من مشاريع القوانين، بشراكة مع القطاعات الحكومة المعنية، منها قانون الإحسان العمومي والتبرعات، والقانون المتعلق بالتطوع الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بالإضافة إلى العمل على قوانين أخرى، منها قانون تأسيس الجمعيات، وقانون التشاور العمومي والمؤسسات الكفيلة.