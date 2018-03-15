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الرئيسية | سياسة | العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون

العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون

العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون
mouhcine
الخميس 15 مارس 2018 - 19:19

عثر على جثة عسكري متقاعد، عمره 64 سنة، أمس ليلا، داخل منزله الكائن بزنقة ورززات بالمحاذاة مع شارع بوكراع بمدينة العيون.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل دفع الجيران إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الشخص المذكور جثةً هامدة متحللة بعد أن فارق الحياة قبل أيام.

وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد إخضاعها للترشيح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة.

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