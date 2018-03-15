24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/03/2018
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:36
|12:41
|16:01
|18:39
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟ عدد المشاركين : 23935
- تنديد حقوقي بترحيل تعسفي لمهاجرين من الجزائر
- فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر
- باحثون صحراويون يحققون مؤلفات لتحصين "الأمن الروحي" للمغاربة
- إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
- بنعبد الله ومستقبل الحكومة
بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)
انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)
رصيف الصحافة: التبليغ عن جريمة وهمية يطيح ببرلماني وطبيب (5.00)
- انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا - (136)
- السلطات تحصي "خسائر جرادة" .. إصابات بليغة وسيارات محروقة - (131)
- فتح الحدود البرية مع المغرب يقسم مواقف قادة سياسيين بالجزائر - (114)
- متولي يهاجم رونار: "وساطات" تقود إلى صفوف المنتخب الوطني - (64)
- "العدل والاحسان" تتبرأ من "عنف جرادة" وبناجح يعلن "حالة اختطاف" - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
العثور على جثة عسكري متقاعد في منزله بالعيون
الخميس 15 مارس 2018 - 19:19
عثر على جثة عسكري متقاعد، عمره 64 سنة، أمس ليلا، داخل منزله الكائن بزنقة ورززات بالمحاذاة مع شارع بوكراع بمدينة العيون.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل دفع الجيران إلى إبلاغ الشرطة، التي عثرت على الشخص المذكور جثةً هامدة متحللة بعد أن فارق الحياة قبل أيام.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن بن المهدي بالعيون قصد إخضاعها للترشيح الطبي، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة.