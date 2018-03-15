الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من نوال بويحياوي في منصب عميدة كلية طب الأسنان بالرباط، ومولاي العربي عابدي في منصب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.

وأضاف أنه تم على مستوى نفس القطاع تعيين نور الدين الشملالي في منصب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وعبد اللطيف مكرم في منصب عميد كلية العلوم بتطوان، وعبد القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، والمصطفى الخيدار في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، وعبد الحميد ابن الفاروق في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وعبد الحق صاحب الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، وإدريس شنوني في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.