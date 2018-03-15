24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:3412:4116:0118:3919:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. بعد "بلاغ لفتيت" .. هل تلاقي احتجاجات جرادة مصير "حراك الريف"؟ (5.00)

  3. انتقادات تلاحق "الساعة الإضافية" .. وخبير: المغرب يتبع أوروبا (5.00)

  4. المخدرات وغسيل الأموال موضوع لقاء مغربي بلجيكي (5.00)

  5. مناظرة الفلاحة بمكناس تراهن على الشباب والتنمية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا

الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 15 مارس 2018 - 23:10

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تعيين كل من نوال بويحياوي في منصب عميدة كلية طب الأسنان بالرباط، ومولاي العربي عابدي في منصب مدير المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط.

وأضاف أنه تم على مستوى نفس القطاع تعيين نور الدين الشملالي في منصب مدير مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وعبد اللطيف مكرم في منصب عميد كلية العلوم بتطوان، وعبد القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، والمصطفى الخيدار في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية، وعبد الحميد ابن الفاروق في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، وعبد الحق صاحب الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، وإدريس شنوني في منصب مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.