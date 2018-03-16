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كُتّاب وآراء
حاكم مليلية: الحمالون يهربون من الجوع بالمغرب
قال خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية بثغر مليلية المحتل، إن حمالي السلع المهربة الذين يجتازون الممرات الحدودية الفاصلة "يقصدون المدينة بغية اقتناء السلع كي لا يموتون جوعا في المغرب"، مضيفا أنهم يبحثون عن قوت يومهم والسلطات المعنية تحاول توفير الظروف لهم قصد مزاولة نشاطهم، "رغم أن مشكل التهريب المعيشي يهم بصفة خاصة المغرب".
وأضاف حاكم الثغر السليب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميليا أوي" الإسبانية، أن ما يقع على مستوى مختلف النقط الجمركية يهم السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، خاصة معبر "بني انصار" الذي يعرف حالة من الفوضى والازدحام الناتج عن التدافع بين الراغبين في دخول تراب المدينة، مضيفا أن "الحدود ليست مشكلة ذات أولوية بالنسبة للمغرب، الذي يواجه آلاف التعقيدات بشأن هذا الملف".
وزاد القيادي في الحزب الشعبي الحاكم أن 400 طن من السلع يتم نقلها يوميا عبر الممر الحدودي "بني انصار"، الذي يحتاج إلى إصلاحات آنية بغية تحسين الوضع القائم، مشددا على ضرورة التزام مروجي السلع المهربة بالعودة إلى مدنهم الأصلية فور اقتناء أكياس من الملابس، إذ "لن يسمح لهم بالتجول كسياح أو تناول فنجان قهوة أو الذهاب إلى مطعم أو قاعة سينمائية لمشاهدة فيلم أو زيارة متاحف".
وتابع رئيس السلطة التشريعية المحلية أن قيمة مبيعات السلع للتجار المغاربة تبلغ 800 مليون أورو، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على نظام إلكتروني جديد متمثل في منح بطائق لصالح حمالي السلع المهربة تتضمن قاعدة بيانات متعلقة بهوية الشخص المستفيد، ومبرزا في السياق ذاته أن هذه الخطوة ستمكن من معرفة الأشخاص الذين يلجون الممرات الحدودية بهدف الحفاظ على أمن مدينة مليلية.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الحمالين المغاربة يعيشون أزمة اقتصادية ويبحثون عن طرق لضمان عيشهم قدر المستطاع، ومشكلة التجارة الحدودية تعني بشكل مباشر السلطات المغربية التي من شأنها الإقرار بالسماح أو الرفض في مثل هذه الأنشطة التجارية، مردفا بأنه "سيتم إنشاء فضاء للراحة والاسترخاء يتوفر على مرافق تسهل قيام هذه الفئة بعملها في ظروف تضمن الكرامة الإنسانية"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
En outre, Podemos, le soit disant parti d’extrême gauche espagnol est plut un parti colonialiste, puisque soutient le démembrement du Maroc et soutien la colonisation des deux villes Sebta et Mellilia
يا مسؤولينا أين نخوة الرجال فيكم , من المسؤول , حسبى الله ونعم الوكيل.......
انشري يا هسبريس
خلقوا للناس الخدمة و المصانع فين اخدمو بكرامة ،أو حافلات تهز عليهم السلعة، و علاش لا هداك الميناء المتوسطي ما يخرجو منه السلعة بلا جمارك مع النقل، أما منظر احتجاز الاف المغاربة في زنقة ضيقة، اسرائيل ارحم من السبنيول
واقع اليم بطالة فقر مخدرات لكن لا من مجيب فقط العام زين الى متى والى أين !!
هل ستلتزم الصمت كالعادة أمام هذه الاهانة الاسبانية للشعب المغربي -؟ وكيف ترد ليس لها أي خيار آخر غير التزام الصمت فما بقي على وزير خار جية الجزائر زاده حاكم مليلية ، هل تدفع الآنفة والعزة والكرامة الى غلق الحدود مع سبتة ومليلية ،وعلي وعلى أعدائي أم أن السيد بوريطة ،،سيضع وذنين الكواش،،حتى لا يضيف غبن آخر الى ملفاته الثقيلة ..وعلى كل حال فان وصف المغاربة بانهم سيموتون جوعا لولا سبتة ومليلة ليس بالتصريح الذي يمكن تجاوزه
اما من لديه المال في المغرب يعيش على أحسن ما يكون
ولو منحت لهم الفرصة لمغادرة المغرب بصفة نهائية ماتشوف حتى واحد فهاد البلاد السعيدة.فنحن مجرد كماليات للاغنياء.
أنضرو مادا يقع في جرادة.الحسيمة.الصويرة..بوعرفة.وزيد وزيد.......
الحاكم على صواب وكلامه على صواب.والله يعطيه الصحة على كلامو باش الناس المسؤولين.يقومو بواجبهم.انا لا أتحدت على الوزراء.فالوزراء او البرلمانين.باقي معمروش كروشهم.مازال كيسرقو.
والفاهم يفهم