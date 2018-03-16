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الرئيسية | سياسة | حاكم مليلية: الحمالون يهربون من الجوع بالمغرب

حاكم مليلية: الحمالون يهربون من الجوع بالمغرب

حاكم مليلية: الحمالون يهربون من الجوع بالمغرب
مُتابعة من خالد ملوك
الجمعة 16 مارس 2018 - 11:30

قال خوان خوصي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية بثغر مليلية المحتل، إن حمالي السلع المهربة الذين يجتازون الممرات الحدودية الفاصلة "يقصدون المدينة بغية اقتناء السلع كي لا يموتون جوعا في المغرب"، مضيفا أنهم يبحثون عن قوت يومهم والسلطات المعنية تحاول توفير الظروف لهم قصد مزاولة نشاطهم، "رغم أن مشكل التهريب المعيشي يهم بصفة خاصة المغرب".

وأضاف حاكم الثغر السليب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميليا أوي" الإسبانية، أن ما يقع على مستوى مختلف النقط الجمركية يهم السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، خاصة معبر "بني انصار" الذي يعرف حالة من الفوضى والازدحام الناتج عن التدافع بين الراغبين في دخول تراب المدينة، مضيفا أن "الحدود ليست مشكلة ذات أولوية بالنسبة للمغرب، الذي يواجه آلاف التعقيدات بشأن هذا الملف".

وزاد القيادي في الحزب الشعبي الحاكم أن 400 طن من السلع يتم نقلها يوميا عبر الممر الحدودي "بني انصار"، الذي يحتاج إلى إصلاحات آنية بغية تحسين الوضع القائم، مشددا على ضرورة التزام مروجي السلع المهربة بالعودة إلى مدنهم الأصلية فور اقتناء أكياس من الملابس، إذ "لن يسمح لهم بالتجول كسياح أو تناول فنجان قهوة أو الذهاب إلى مطعم أو قاعة سينمائية لمشاهدة فيلم أو زيارة متاحف".

وتابع رئيس السلطة التشريعية المحلية أن قيمة مبيعات السلع للتجار المغاربة تبلغ 800 مليون أورو، مؤكدا أنه سيتم الاعتماد على نظام إلكتروني جديد متمثل في منح بطائق لصالح حمالي السلع المهربة تتضمن قاعدة بيانات متعلقة بهوية الشخص المستفيد، ومبرزا في السياق ذاته أن هذه الخطوة ستمكن من معرفة الأشخاص الذين يلجون الممرات الحدودية بهدف الحفاظ على أمن مدينة مليلية.

وأفاد المتحدث ذاته بأن الحمالين المغاربة يعيشون أزمة اقتصادية ويبحثون عن طرق لضمان عيشهم قدر المستطاع، ومشكلة التجارة الحدودية تعني بشكل مباشر السلطات المغربية التي من شأنها الإقرار بالسماح أو الرفض في مثل هذه الأنشطة التجارية، مردفا بأنه "سيتم إنشاء فضاء للراحة والاسترخاء يتوفر على مرافق تسهل قيام هذه الفئة بعملها في ظروف تضمن الكرامة الإنسانية"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - harrokki الجمعة 16 مارس 2018 - 11:42
L'ancien pouvoir à planté la terreur dans l'esprit du Marocain , aujourd'hui au lieu de revendiquez leurs part du Maroc qui appartient à tous les marocains, ils ont tellement peur qu'ils préfèrent quitter le Maroc ou aller mendier chez les voisins et les filles font le trottoir en Europe ou bien boniches chez les indiens de la péninsule d'Arabie , c'est un cocktail de peur et lâcheté
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19
2 - حاتم الجمعة 16 مارس 2018 - 11:46
كلام محزن ومؤلم سماعه وتحس بالذل والعار عند قرائته ولكن كلام صحيح وهذا الواقع المفجع، المسؤولون ينهبون ثروات واموال البلاد والشعب يموت بالجوع، شئنا ام ابينا هذه هي الحقيقة.
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139
3 - FARHAT الجمعة 16 مارس 2018 - 11:50
المغرب ليس بحاجة لسلعكم المسمومة والمنتهية الصلاحية .والتوفيق أكثر ما رأيكم في الصيد البحري لو لم يسمح لبواخر الصيد البحري بالصيد في مياهنا لأصبح سكان أوروبا بكاملها جياعا ولركعتم لسادتكم المغاربة
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-129
4 - khaald الجمعة 16 مارس 2018 - 11:51
يا للعجب تحتلون سبتة ومليلية وتعيشون في أراضينا وتشتموا أهالينا. داءما عنصريون و شماتين
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-84
5 - الوافي الجمعة 16 مارس 2018 - 11:52
هدا الحاكم قال الحقيقة لأنهم ضاقت بهم في بلدهم وهل المغرب وفر لهم القدرة على العيش بكرامة
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120
6 - احمظ₩₩₩ الجمعة 16 مارس 2018 - 11:52
بالنسبة لهادا الحاكم يتكلم وكأنه يشفق على الحمالين .كلام محشو بالنقانق. المستفيد الاكبر من هده العملية هي اسبانيا التي تجني أرباحا خيالية بواسطة التهريب..اما الحمالين فلهم الله الدي يعينهم على هدا العمل الشاق
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-54
7 - الحق انطقه.والباطل.اخرسهم الجمعة 16 مارس 2018 - 11:53
هدا جواب اعلى الناس اللي ماتوا كدلك في في سيدي بولعلام على كيلو ادقيق بانهم غير ضاسرين وماخاصهم خير ويقدروا ايعيشوا ب20درهم..حتى امبروداباغي ايدير الفتنة.
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54
8 - Hicham الجمعة 16 مارس 2018 - 11:53
هم ضحايا الاستغلال من طرف تجار الجملة ، وكان بالأجدر ، أن تقننوا لهم عملهم ، بإحصاءهم وتأطيرهم ، والتصريح لهم بصفة آستثنائية و إنسانية عبر تخصيص مركبات صغيرة يتم جرها بدل حمل البضائع وهذه أمور تم توريثها أثناء بداية الاستعمار الإسباني لمليلية من قبل مواطنيين إسبان ، وهناك أفلام إسبانيا توثق لهذا ، وهذه الفئة تساهم في تنمية الاقتصاد الإسباني لهذا وجب على حاكم مليلية المحتلة مساعدة هؤلاء الفئة من النساء وذالك في إطار حقوق الانسان .!!!!
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-33
9 - Rachid الجمعة 16 مارس 2018 - 11:58
Il es temps que le gouvernement marocain réagit face à ce colonialiste arrogant et exécrable.
En outre, Podemos, le soit disant parti d’extrême gauche espagnol est plut un parti colonialiste, puisque soutient le démembrement du Maroc et soutien la colonisation des deux villes Sebta et Mellilia
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-12
10 - رحيوي الجمعة 16 مارس 2018 - 12:00
هو لم يقل شيئا خاطئا، انها الحقيقة ، كلنا نعرف هادا، كان عليه ايضا ان يشير الى اننا نمر من مرحلة مرت منها اسبانيا ايضا ، وهي مرحلة السبليوني المتسكع في الدارالبيضاء يلتقط بقايا السجائر من الرصيف ،و يعمل في مهن حقيرة، هادا موضوع حبدا لو تطرقت له هسبرس لتدكير شبابنا
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28
11 - مراد الجمعة 16 مارس 2018 - 12:02
تعليق مسؤول اسباني : المغاربة الحمالون يهربون من الجوع بالمغرب , أينكم
يا مسؤولينا أين نخوة الرجال فيكم , من المسؤول , حسبى الله ونعم الوكيل.......
انشري يا هسبريس
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34
12 - martil الجمعة 16 مارس 2018 - 12:06
والله العظيم كلامه صحيح انا شخصيا ملي كندخل لمدينة سبتة لسياحة فقط اشاهد مناظر على مستوى المعبر الحدودي يندى لها الجبين خاصة في فترة الذروة قمة الذل والعاااار والفوضى ....لك الله يا وطني
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29
13 - حراگ‎ من إسبانيا الجمعة 16 مارس 2018 - 12:07
صحيح الف مرة ونحن فقراء المغرب نشكرك ومن خلالكم الشعب الاسباني و جميع الدول الأوربية التي وفرت لنا الصحة والتعليم والسكن وتمكنا بفضل الله ثم بفضل أوربا من توفير قوت عيش اسرنا في المغرب ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنبر اذكر جميع المغاربة أن الفضل فيما تعيشه مدن بني ملال وخريبكة وكافة المدن والقرى من طمأن قوت عيش أبنائها يرجع إلى الهجرة وشكراً للجالية المغربية في الخارج التي تقدر بخمسة ملايين
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26
14 - مواطن غيور . الزقاق الضيق الجمعة 16 مارس 2018 - 12:08
هاد المعبر هو الوحيد في العالم لي فيه الاف الناس تهرب السلع امام نظر الجمارك، حنا مع أن هاد الناس كيترزقو الله بهاد الطريقة، و لاكن شوية ديال الكرامة . والله الا الاسبان كيضحكو علينا بهاد التصاور.
خلقوا للناس الخدمة و المصانع فين اخدمو بكرامة ،أو حافلات تهز عليهم السلعة، و علاش لا هداك الميناء المتوسطي ما يخرجو منه السلعة بلا جمارك مع النقل، أما منظر احتجاز الاف المغاربة في زنقة ضيقة، اسرائيل ارحم من السبنيول
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10
15 - NOUMRI الجمعة 16 مارس 2018 - 12:10
في البداية لا أعتبر مدينتا سبتة و امليلية سليبتين لأنه لم يسبق أن قام سكانها بإحتجاجات من العودة إلى السيادة المغربية و حتى المسؤولين عندنا لم يطرحوا من قبل أي نقاش حول هدا الموضوع اللهم من حين لأخر من أجل الإتارة الإعلامية و تهافت المهاجرين الأفارقة و غيرهم لدخول المدينتين لخير دليل على الخطوة الأولى للوصول إلى أوروبا في الختام أعلم مسبقا أن بعض القراء سينتقدون هدا التعليق بلعب دور البطولة في الوطنية و حب الوطن و المواطنة و غيره من كلام الشعارات و المناسبات شكرا لهيسبريس على النشر
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15
16 - sindide الجمعة 16 مارس 2018 - 12:11
إنه على حق، لو وُفِّرت لهم ظروف الحياة الكريمة من بلدهم ما كان أن يُنعتوا بالمهربين
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16
17 - redouane الجمعة 16 مارس 2018 - 12:15
كلام الحاكم زعما حن فيهم فقط مصلحتهم مع تهريب كون كان العكس تهريب في صالح المغرب والله لاخلا واحد دخل مليلية معندها مداخيل الى من رواج تجاري ديال تهريب
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8
18 - غيلان قدور الجمعة 16 مارس 2018 - 12:18
يقول المثل اخلق كذبة وكررها لسنوات تصبح حقيقية وهي الاعتقاد بان المغرب اجمل بلد في العالم وبلد متطور ومتقدم ولاديحتاج لأي شيء وهذه سياسة متبعة من طرف سلطة التحكم التي تنهب ثروة البلد واصبح المواطن يصدق هذا الكلام ويتجاهل الواقع بفعل التطبيل الإعلامي بالعام زين ها الطجفي ها موازين ها تنظيم كاس العالم ولا يريد رؤية الحقيقة والواقع ان البلد بلد فقير يفتقد اغلب سكانه على أسباب العيش الكريم شبابه عاطل يهيم على وجهه في أطراف العالم من شبان واطفال في شوارع الفتيات في المحلات المغلقة .
واقع اليم بطالة فقر مخدرات لكن لا من مجيب فقط العام زين الى متى والى أين !!
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8
19 - محمد نجيب الجمعة 16 مارس 2018 - 12:19
كيف سترد الخارجية المغربية ؟
هل ستلتزم الصمت كالعادة أمام هذه الاهانة الاسبانية للشعب المغربي -؟ وكيف ترد ليس لها أي خيار آخر غير التزام الصمت فما بقي على وزير خار جية الجزائر زاده حاكم مليلية ، هل تدفع الآنفة والعزة والكرامة الى غلق الحدود مع سبتة ومليلية ،وعلي وعلى أعدائي أم أن السيد بوريطة ،،سيضع وذنين الكواش،،حتى لا يضيف غبن آخر الى ملفاته الثقيلة ..وعلى كل حال فان وصف المغاربة بانهم سيموتون جوعا لولا سبتة ومليلة ليس بالتصريح الذي يمكن تجاوزه
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7
20 - متغرب الجمعة 16 مارس 2018 - 12:21
المغرب لديه كل الخيارات ولكن يتصرفون عليها الأشخاص على يد الأصابع لو كانت تتوزع ثروات البلاد على المواطنين لو الاسبان يطلبون مساعدات من دولة المغرب هم ينهبون ثروات البلاد وا يقولون الجوع المغرب ليس فيه الجوع المشكل هوا( شغل لا يوجد)
اما من لديه المال في المغرب يعيش على أحسن ما يكون
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2
21 - ج باب مليلية الجمعة 16 مارس 2018 - 12:26
تفضلي يا إدارة الجمارك وسام الذل الفساد 800 مليون أورو يعني 3.5 مليار سنتيم في اليوم حسب 4 أيام في الأسبوع خسارة الدولة 30% يعني مليار سنتيم في اليوم.. التعريفة الجمركية .. أما خسارة الكرامة للمواطن العابر للحدود (المحروسة) باتت صفة صاحب الجواز الأخضر .. و حاكم القلعة العسكرية الاسبانية مليلية يوضح دلك و يقول ممتهني التهريب يسعوا لكسب لقمة العيش كي لا يموتوا جوعا ... نعلم الله عليهم و نحن نعلم انهم هم و شرطتهم و دركهم يشتغلون في التهريب و بطريقة منظمة دوليا بل سلامة وطننا رهينة بمزاجهم. .. الآن يعلم الجميع أن من يشتغل في التهريب هم سكان مليلية... و إدارة الجمارك ملزمة حاليا بالتطبيق الحرفي للمدونة الخاصة بها و صيانة كرامة اقتصاد بلدها و كفانا إهانات من جيراننا...
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3
22 - khaald الجمعة 16 مارس 2018 - 12:27
عندو الحق. كون لقاو فين يخدمو ومن يلتفت لحالهم ما يغامروش بفلوسهم من أجل لقمة العيش وكاين لي مسلف جوج ريالات و الديوانة تسيزيه
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5
23 - TAGADAT الجمعة 16 مارس 2018 - 12:28
C est vraiment triste d enttendre comme ces réactions qui touche vraiment la réalité et j espère que les responsables ont ecouter ces propos de ce colonialistes fachistes espagnole peut-être ils ont oublié l arriver des espagnes vers le maroc de chercher du travaille les années 60 et les années 70 et même pendant la crise monétaire europien de 2008,donc l état doit trouver des solutions pour cette population et interdire ces produits comprimé bien sûr demandé ces colonialistes de quitter notre terres et de laisser notre poissons tranquille son oublier de commencer une industrie militaire et nucléaire avec la russie,la Chine et même avec l iran et nord koree',pas de place pour les pays faible.
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1
24 - الزرعي. الجمعة 16 مارس 2018 - 12:30
هذا الكلام غير صحيح المغرب فيه كل الخيرات من فواكه وخضروات وفيلات وسمك الكلامار والكافيار والفنادق السياحية خمسة نجوم ينقص الطبقة الفقيرة سوى القناعة لان كل هذا فقط وسخ الدنيا .فهمتوني ولا لا لا.
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-5
25 - mariem الجمعة 16 مارس 2018 - 12:32
il a complètement raison le Maroc est devenu comme une jungle.
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3
26 - Ahmed الجمعة 16 مارس 2018 - 12:50
ماذا يوجد في هذه الاكياس وهل تهرب من المغرب الى اسبانيا ام العكس .
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1
27 - امازيغ سوسي الجمعة 16 مارس 2018 - 12:51
ليكن في علمك ان كل مشاكل العالم وراءها القوى الاستعمارية القديمة اسبانيا .انكلترا.فرنسا .البرتغال . ويجب عليك ان تستحيي لانتماءك لاحدى هده الدول . فكل بقعة من هدا العالم من المفروض ان تدكرك بظلمكم وتسلطكم ونهبكم ونشركم للجهل والامية . والمدينة التي تظن نفسك تنتمي اليها خير د ليل . واحمد الله ان الجزاءر بخلقها لمشكل الصحراء وبمساهمة اسبانية اجلت المطالبة بالمدينتين المغربيتين لكونه لا يمكن فتح جبهتين في وقت واحد . بل وجعلتها ورقة ضغط على المغرب لعدم المطالبة بهما . ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين .
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-2
28 - WELD EL BLAD DZ الجمعة 16 مارس 2018 - 12:57
قول الحق حتى وان كان مرا وهذه هي الحقيقة لا مفر منها
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0
29 - xxxx الجمعة 16 مارس 2018 - 13:02
الحاكم.قال الحقيقة.حاليا في المغرب تقريبا نسبة ديال 20%.لايوجد في منازلهم ما يأكلون.ولو قطعة خبز.وأتحدى أي واحد على كلامي هدا
ولو منحت لهم الفرصة لمغادرة المغرب بصفة نهائية ماتشوف حتى واحد فهاد البلاد السعيدة.فنحن مجرد كماليات للاغنياء.
أنضرو مادا يقع في جرادة.الحسيمة.الصويرة..بوعرفة.وزيد وزيد.......
الحاكم على صواب وكلامه على صواب.والله يعطيه الصحة على كلامو باش الناس المسؤولين.يقومو بواجبهم.انا لا أتحدت على الوزراء.فالوزراء او البرلمانين.باقي معمروش كروشهم.مازال كيسرقو.
والفاهم يفهم
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1
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