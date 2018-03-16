ساجد: الاقتصاد الاجتماعي التضامني قابل للتطوير

هسبريس من الرباط

ترأس كل من محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جلسة عمل لتقديم الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي ومخطط عمل لتوفير آليات اشتغال هذا القطاع.

ساجد أكد على أهمية هذا القطاع من خلال المكانة التي يحتلها في البرنامج الحكومي، وكذلك باعتباره قطاعا أفقيا تتداخل فيه عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ووكالات للتنمية، ونسيج تعاوني وتعاضدي مهم.

وشدد الوزير المغربي على أن الدراسة تحمل مخرجات عملية لتطوير هذا القطاع، وستكمل العقد لتنضاف الى المخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي التي أنجزت سلفا، و"كذلك إلى الدراسات التي أنجزت من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن طرف البحث العلمي، باعتبار هذا القطاع قطاعا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز، يسهم في الرفع من الدخل لدى فئات مهمة من المجتمع ورافعة اقتصادية أساسية لتحريك سوق الشغل بالمغرب، وفي التعريف بالتنوع المجالي للمنتجات المحلية لجهات المملكة".

وأكد محمد ساجد أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي يتسم بالتضامن المجتمعي، "آملين أن تكون هذه الدراسة قنطرة وصل بين الاقتصاد الاجتماعي التقليدي والتدبير العصري من خلال نموذج المقاولات الصغيرة جدا".