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الرئيسية | سياسة | الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بندر

الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بندر

الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بندر
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 16 مارس 2018 - 18:22

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لخادم الحرمين الشريفين، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع الرحمة والغفران، ويسكنه فسيح الجنان، وأن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أدعوه جل وعلا أن يرعاكم ويحيطكم بألطافه الخفية، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي مشفوعة بأسمى عبارات مودني وتقديري".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رشيد رشيد الجمعة 16 مارس 2018 - 19:12
رحمه ألله وأدخله فسيح جناته وإنا لله و إنا إليه راجعون.
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2 - حلالة 59 الجمعة 16 مارس 2018 - 19:20
أعز الله ملكنا الهمام سيدي محمد السادس و أطال عمره يا رب. و تحية إكبار و إجلال لمستشاريه العظام و تحية خاصة للسيد الكبير المحترم فؤاد عالي الهمة
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