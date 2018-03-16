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كُتّاب وآراء
الملك يعزي العاهل السعودي في وفاة الأمير بندر
بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك إثر وفاة الأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لخادم الحرمين الشريفين، ومن خلاله لكافة أفراد أسرته الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع الرحمة والغفران، ويسكنه فسيح الجنان، وأن يعوضهم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء.
ومما جاء في برقية الملك "وإذ أدعوه جل وعلا أن يرعاكم ويحيطكم بألطافه الخفية، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وطول العمر، فإني أرجو أن تتفضلوا، خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي مشفوعة بأسمى عبارات مودني وتقديري".