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كُتّاب وآراء
ميركل تستبعد مقاطعة ألمانيا كأس العالم بروسيا
استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، احتمالية مناقشة الاتحاد الأوروبي في جلسته الأسبوع المقبل فكرة مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا على هامش حادث تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.
وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين في حضور رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، "الأمر لا يتعلق بمقاطعة كأس العالم".
من جانبها، تري المستشارة الألمانية أن المهم في هذا الوقت هو المطالبة بتوضيح ما حدث في سالزبوري، حيث تعرض الجاسوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته للتسمم بغاز أعصاب ذي طابع عسكري تنتجه روسيا، وهو جزء من مجموعة غازات أعصاب معروفة باسم "نوفيتشوك"، وظلا في حالة حرجة منذ ذلك الحين.
وأشارت ميركل إلى أن الحكومة الألمانية وقعت أمس بيانا مشتركا مع المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة أظهرت فيه دعمها للندن في أزمتها مع موسكو، في حادث تسميم سكريبال.
من جانبه، أدان لوفين الحادث وأظهر دعمه للمملكة المتحدة وطالب روسيا بتوضيح وإعطاء إجابات حول ذلك الحادث الذي أسماه بـ"محاولة قتل".
وأضاف أيضا أن وزراء خارجية الأتحاد الأوروبي من المتوقع اجتماعهم الأثنين المقبل، وعلى الرغم من أنهم سيناقشون تلك القضية، إلا أنهم لن يتحدثوا عن فرض عقوبات علي موسكو