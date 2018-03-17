24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:3312:4116:0118:4019:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. قتيلان وجريح في حادثة سير خطيرة ناحية بوزنيقة (5.00)

  2. هشاشة "القوة الناعمة" تحد من نجاعة النموذج التنموي بالمغرب (5.00)

  3. "فيفا" يوافق على تقنية الفيديو في "المونديال" (5.00)

  4. "حراك جرادة" يُحيي شعارات "20 فبراير" في وقفة محتشمة بالرباط (5.00)

  5. جامعيون: الحكومة تُسَير بعقلية جمعية .. و"الحكرة" تذكي الاحتجاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | ميركل تستبعد مقاطعة ألمانيا كأس العالم بروسيا

ميركل تستبعد مقاطعة ألمانيا كأس العالم بروسيا

ميركل تستبعد مقاطعة ألمانيا كأس العالم بروسيا
هسبريس - إفي
السبت 17 مارس 2018 - 01:33

استبعدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الجمعة، احتمالية مناقشة الاتحاد الأوروبي في جلسته الأسبوع المقبل فكرة مقاطعة مونديال كأس العالم بروسيا على هامش حادث تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين في حضور رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، "الأمر لا يتعلق بمقاطعة كأس العالم".

من جانبها، تري المستشارة الألمانية أن المهم في هذا الوقت هو المطالبة بتوضيح ما حدث في سالزبوري، حيث تعرض الجاسوس المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته للتسمم بغاز أعصاب ذي طابع عسكري تنتجه روسيا، وهو جزء من مجموعة غازات أعصاب معروفة باسم "نوفيتشوك"، وظلا في حالة حرجة منذ ذلك الحين.

وأشارت ميركل إلى أن الحكومة الألمانية وقعت أمس بيانا مشتركا مع المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة أظهرت فيه دعمها للندن في أزمتها مع موسكو، في حادث تسميم سكريبال.

من جانبه، أدان لوفين الحادث وأظهر دعمه للمملكة المتحدة وطالب روسيا بتوضيح وإعطاء إجابات حول ذلك الحادث الذي أسماه بـ"محاولة قتل".

وأضاف أيضا أن وزراء خارجية الأتحاد الأوروبي من المتوقع اجتماعهم الأثنين المقبل، وعلى الرغم من أنهم سيناقشون تلك القضية، إلا أنهم لن يتحدثوا عن فرض عقوبات علي موسكو

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.