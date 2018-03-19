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بنعبد الله يندد من موسكو بالعنف في إقليم جرادة
الاثنين 19 مارس 2018 - 14:10
رغم تواجده بالعاصمة الروسية موسكو في إطار مهمة رصد الانتخابات الرئاسية، عبّر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن قلقه من الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة.
وفي تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصف المسؤول السياسي ذاته الأحداث التي وقعت بمدينة جرادة بـ"المؤلمة"، معتبرا أنها "مرفوضة"، منددا بـ"كل مظاهر العنف"، وفق تعبيره.
ونادى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتفعيل الحوار وإيجاد الحلول المناسبة لمطالب المواطنين المشروعة، وتساءل: "ألا تستحق جرادة ما أنعمت به بعض الأقاليم الأخرى مؤخرا؟".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - hamza الاثنين 19 مارس 2018 - 14:20
فاش كان ف الحكومة كاع ما باليه العنف ف الحسيمة والاساتذة المتدربين ..اليوم عاد شاف العنف.
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