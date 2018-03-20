الملك يشيد بمنجزات "القيادة الحكيمة" لرئيس تونس

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لللباجي قائد السبسي بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب التونسي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وأعرب العاهل المغربي عن مشاطرته الرئيس التونسي مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى المجيدة التي، بقدر ما تؤرخ بمداد الفخر للكفاح البطولي للشعب التونسي الشقيق من أجل نيل الاستقلال، تجسد ذلكم التضامن والتلاحم بين الشعبين المغربي والتونسي من أجل الحرية والكرامة، وما يجمعهما من أواصر أخوية ومقومات حضارية ومصير مشترك.

ومما جاء في هذه البرقية "وفي هذا السياق، واعتبارا لما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم للسير قدما في تعزيز الشراكة المغربية التونسية، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يستجيب لتطلعات شعوبنا إلى بناء فضاء مغاربي يسود فيه التضامن والتعاون والتنمية المشتركة في ظل الأمن والاستقرار".

وأشاد الملك بالمناسبة أيضا، بما حققته تونس الشقيقة من مكاسب ومنجزات هامة تحت القيادة الحكيمة للرئيس الباجي قائد السبسي.