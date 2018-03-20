24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:2912:4016:0218:4319:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..! (5.00)

  2. مغاربة واحتجاجات جرادة (5.00)

  3. ترامب يخنق فنزويلا بمنع عملة "بترو" الرقمية (5.00)

  4. فضيحة المياه المعدنية تدق ناقوس الخطر حول صحة المغاربة (5.00)

  5. "فارس البوغاز" يتمسّك بأمل إحراز أول لقب في تاريخ طنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الملك يشيد بمنجزات "القيادة الحكيمة" لرئيس تونس

الملك يشيد بمنجزات "القيادة الحكيمة" لرئيس تونس

الملك يشيد بمنجزات "القيادة الحكيمة" لرئيس تونس
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 15:15

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لللباجي قائد السبسي بموفور الصحة والعافية، وسابغ السعادة والهناء، وللشعب التونسي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وأعرب العاهل المغربي عن مشاطرته الرئيس التونسي مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى المجيدة التي، بقدر ما تؤرخ بمداد الفخر للكفاح البطولي للشعب التونسي الشقيق من أجل نيل الاستقلال، تجسد ذلكم التضامن والتلاحم بين الشعبين المغربي والتونسي من أجل الحرية والكرامة، وما يجمعهما من أواصر أخوية ومقومات حضارية ومصير مشترك.

ومما جاء في هذه البرقية "وفي هذا السياق، واعتبارا لما يجمع بلدينا من علاقات متميزة قوامها التقدير المتبادل والتعاون المثمر، أؤكد لكم حرصي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم للسير قدما في تعزيز الشراكة المغربية التونسية، والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نطمح إليه، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يستجيب لتطلعات شعوبنا إلى بناء فضاء مغاربي يسود فيه التضامن والتعاون والتنمية المشتركة في ظل الأمن والاستقرار".

وأشاد الملك بالمناسبة أيضا، بما حققته تونس الشقيقة من مكاسب ومنجزات هامة تحت القيادة الحكيمة للرئيس الباجي قائد السبسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.