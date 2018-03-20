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الرئيسية | سياسة | تعزيز السياحة والنقل الجوي يجمع المغرب والبنين

تعزيز السياحة والنقل الجوي يجمع المغرب والبنين

تعزيز السياحة والنقل الجوي يجمع المغرب والبنين
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 19:10

استقبل وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، سفير البنين المعتمد في المغرب، سيرج دانيون، في مقر الوزارة بالرباط.

اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي السياحة والنقل الجوي، إذ اتفق الجانبان على التعاون في التكوين السياحي ونقل الخبرات والتجارب على مستوى تدبير المنشآت المطارية.

كما تفاهم الوزير المغربي والسفير البنيني، اليوم الثلاثاء، على الاستفادة من خبرات المملكة في مجال التدبير الفندقي، في أفق اعطاء دينامية جديدة للتعاون بين الطرفين عبر اعداد مشروع شراكة تهم القطاع السياحي.

الوزير محمد ساجد أكد، بالمناسبة، على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لتعزيز التعاون مع جمهورية البنين، ضمن الرؤية القارية للملك محمد السادس وجهوده تجاه إفريقيا، مشيرا الى ان الجهود ستنصبحول المزيد من التعاون والشراكة بين البلدين.

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