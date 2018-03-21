المالكي: المغرب يدعم ليبيا لاسترجاع الأمن والقوة

هسبريس من الرباط

استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء في الرباط، سفير ليبيا بالمغرب؛ أبوبكر علي شكلوون.

وخلال هذه المقابلة جدد الحبيب المالكي دعم المملكة المغربية لليبيا حتى تسترجع قوتها ومكانتها، وتنعم بالاستقرار والأمن.

وأكد سفير ليبيا، بالمناسبة ذاتها، أن اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه شهر دجنبر 2015، يجب أن يبقى هو المرجع والأرضية من أجل تسوية كل الخلافات الليبية.

الدبلوماسي أشار، في هذا الصدد، إلى أن دور المملكة المغربية كان ولازال مهما في المساهمة في توحيد الصف الليبي على أساس الانفتاح على كل الأطراف المعنية.

وأضاف سفير ليبيا أن "المغرب متميز بدوره الرامي إلى التوافق والحوار والتضامن مع الشعب الليبي، وهو ما يعطي المصداقية للدور الذي يلعبه في هذا الإطار".