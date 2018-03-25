محامو "الكتاب" يعقدون جمعا تأسيسيا بمراكش

هسبريس من الرباط

في إطار تجديد هياكل الحزب استعدادا للمؤتمر الوطني العاشر، أسفر الجمع العام التأسيسي لقطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية بمراكش، في مقر التنظيم بـ"باب دكالة"، عن اختيار سفيان بنلمقدم منسقا.

وبهذه المناسبة، قال أحمد المنصوري، المشرف على الجمع العام التأسيسي، إن "هذه المحطة مهمة جدا في البناء التنظيمي لحزب التقدم والاشتراكية" مبرزا أنها تدشن "صرحا جديدا من واجهات النضال هو قطاع المحامين".

وأضاف المنصوري أن المحاماة مهمة نبيلة "ليس فقط في خدمتها للمواطن ودفاعها عن المظلومين وإرجاع لكل ذي حق حقه، ولكن كذلك لمساهمة أصحاب البذل السوداء في تحبير التاريخ الحديث للأمة".

وأبرز المنصوري أن قطاع المحاماة "يشكل عصب التنظيم الحزبي بامتياز لأن مكتب كل محامية أو محام يعتبر خلية مفتوحة من خلايا حقوق الإنسان، وفضاء لتلقين قيم الديمقراطية والحرية والحداثة".

يذكر أن هيكلة قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية بمراكش تأتي بعد هيكلة القطاع الطلابي، وقطاع النقل، وقطاع الصحة.