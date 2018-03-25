24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2213:3817:0319:4621:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شغف الرياضة وخطر الهلاك يلفان استغوار الشباب لكهوف بني ملال (5.00)

  2. هيئة تشيد برفض عقد زواج إسرائيلي في المغرب (5.00)

  3. الدكتور مصطفى بنحمزة رجل فكر ودعوة ، لكن (5.00)

  4. أزيد من 5 آلاف طالب مغربي يدرسون بأوكرانيا (5.00)

  5. إقلاع أول طائرة بدون توقف بين أستراليا ولندن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | العثماني يعترف بـ"جيوب مقاومة" اليوسفي ويتجاهل "تماسيح بنكيران"

العثماني يعترف بـ"جيوب مقاومة" اليوسفي ويتجاهل "تماسيح بنكيران"

العثماني يعترف بـ"جيوب مقاومة" اليوسفي ويتجاهل "تماسيح بنكيران"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأحد 25 مارس 2018 - 14:00

رغم حديث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، عما كان يعتبرها تماسيح وعفاريت واجهت تدبيره للشأن العام ووقفت في طريق إصلاحاته، إلا أن خلفه سعد الدين العُثماني اختار أن يعترف بوجود مقاومة تعرض لها الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي الذي كان يطلق عليها "جيوب المقاومة".

وخلال افتتاحه للمؤتمر الجهوي لحزبه بمدينة الرباط، اليوم الأحد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: "لا خوف على الحزب من وحدته ونضاليته إذا كنّا نحس بالمسؤولية وبالوطنية العالية"، مشيرا إلى "وجود العديد من العراقيل في الطريق، وكذلك الهجمات المتكررة".

وفي هذا الصدد، قفز العُثماني على العقبات التي غالبا ما أعلن بنكيران مواجهته لها، بالقول: "سي عبد الرحمان اليوسفي عندما أصبح وزيرا أولا تعرض للكثير من الهجومات من طرف أصحابه وغيرهم بسبب مواقفه"، مضيفا: "من الطبيعي أن تكون في الطريق هجومات، وهذا لن يثنينا عن مواصلة طريق الإصلاح".

وعاد العُثماني إلى المؤتمر الأخير لحزبه الذي أوصله إلى أمانته العامة ليؤكد وجود "العديد من الإشكالات التي واجهت أعضاء الحزب"، معتبرا أن "أهم شيء هو وحدة الحزب لأن أكبر فخ يمكن أن تسقط فيه الأحزاب هو الانشقاق، وهذا الأمر يتطلب وعيا ويقظة وقدرة على التوافق".

وقال العُثماني مخاطبا أعضاء حزبه: "إذا وجدت اثنين مجتمعين، فاعلم أن أحدهما صابر لأنه يستحيل أن نطبق جميع وجهات النظر، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالقرارات الديمقراطية"، مسجلا أن "بقاءنا مجتمعين هو قوة للحزب، لكون خصوم الحزب يحلمون بانشقاقه ويتمنون ذلك، وعلينا إفشال هذه الأماني والمتمنيات".

وشدد العُثماني على أن "سمة التخلف هي التفرقة كأننا عاجزون عن التوافق بنضال مشترك في سبيل الأعمال الكبرى"، وأضاف موجها كلامه لمناضلي حزب: "إذا اخترنا أي مسؤول علينا أن نساعده لا أن نضع له العراقيل، لأننا في الحزب من نختار من يتحمل المسؤولية ولا أحدنا يتقدم لها، ولكن إذا اتضح لكم أن نغير المسطرة، فلا مشكلة لدي على أساس تقديم البرامج مثلما يفعل بعض الأحزاب".

وأورد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن "وزراء الحزب لم يختاروا أنفسهم للحكومة بل اختارهم المجلس الوطني، باستثناء عمداء المدن الكبرى التي اعتبرت أنه لا يمكن أن يكونوا وزراء بسبب تعدد المسؤولية"، موضحا أن "الزهد في المسؤولية هو ألاّ تقوم بالمؤامرة والمناورة لتحمل إليها، لكن في المقابل لا يجب أن نتهرب منها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جياد عبد الخالق الأحد 25 مارس 2018 - 14:12
هذا هو التناوب الفعلي بين بنكيران و العثماني اي بين العروبي المهضار البوق و الصوت الكبير و الثرثار و بين السوسي الشلح السكوتي القارم على الميزانية و على الريال و الدرهم...نتذكر كيف وصف بنكيران السوسي الشلح مول الحانوت السقرام (اي الاقتصادي)..مع العثماني السكوتي الاخوانجي السوسي و الله ما تشوف الريال او الزيادة بل العقلية المغربية السوسية الاخنوشية الصقرامة و التي لن تعطيك الريال او الفابور او الزيادة بل العكس...العثماني بارد صامت صاقل و لكن زيزوار ماضية...التناوب بين تبرويل الهضرة و ما بين السكوتي و الشح في الكلام و التصريح و المهادنة و العقلية السوسية الشلحة الروفيكس...راه داير بحال المختار السوسي، فقيه عالم و سياسي و شلح اي عارف قيمة الفرنك و السنتيم...قال ليك الزيادة مع العثماني و اخنوش و امزازي..و الله ما تشوفها...الزيادة مع عباس الفاسي و مع اليوسفي و مع عصمان و مع كريم العمراني...راه الصراع بين فاسة و سواسة على الاقتصاد و راه سواسة ربحو المعركة الاقتصادية و هم من يسير البلاد...قال ليك العثماني بغا يدير الزيادة في الاجور و قال ليهم: ايه الزيادة للرواتب الصغرى فقط و شوف تشوف..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - المتفائل الأحد 25 مارس 2018 - 14:13
كلام السيد العثماني من ذهب ولكن اذا صاحبت الافعال الاقوال فسيكون ذلك ماسا وزمردا وعقيانا وكل ما هو نفيس.اما اذا بقي كلاما لاجل الاستهلاك السياسي فيتحول ذلك كله الى رماد او وحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Omar33 الأحد 25 مارس 2018 - 14:14
Le PJD est un parti sans intérêt comme les autres sauf le PSU
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - Hamido الأحد 25 مارس 2018 - 14:19
اليوسفي سماهم جيوب المقاومة.وبن كيران العفاريت والتماسيح ورفيقه قال إنه توجد عراقيل.الكل مبني للمجهول حتى مستقبل المغرب.واقول لهؤلاء الفرسان الثلاثة لم يتبقى الكثير وانفجر الأوضاع وسيعلن الشعب أسماءهم.كفى استحمارا للمغاربة نريد أن نعرف هولاء الخونة مصاصي الدماء...فنحن لا نستجدي أحد ولسنا خائفين من أي أحد سوى الخالق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.