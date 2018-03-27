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الرئيسية | سياسة | الملك يدين الهجمات الصاروخية على السعودية

الملك يدين الهجمات الصاروخية على السعودية

الملك يدين الهجمات الصاروخية على السعودية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 15:50

عبر الملك محمد السادس عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقية من داخل الأراضي اليمنية، معربا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية عن تضامنه المطلق مع الشعب السعودي الشقيق.

وجاء في برقية بعث بها الملك إلى خادم الحرمين الشريفين "علمت بشديد الاستياء والاستنكار، بنبأ الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من داخل الأراضي اليمنية".

وأضاف الملك "إنني إذ أعبر لكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن إدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم، أؤكد لكم تضامننا المطلق مع الشعب السعودي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبكم فيما تتخذونه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتصدي لأي تهديدات تستهدف المس بسلامتها وباستقرار المنطقة".

وتضرع الملك إلى الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأسرته الملكية الجليلة من كل مكروه، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، ويديم على بلده الشقيق، بقيادته الحكيمة، نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - khaald الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:01
وكذلك يجب أن تدان السعودية لدعمها ملف أمريكا وتقف ضد الملف المغربي
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24
2 - ول سويلم الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:42
يجب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية ليتخد قرارات مهمة منها
1- قطع جميع العلاقات العربية مع إيران بم فيها التجارية و المالية وحركة الملاحة البحرية و الجوية.
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-6
3 - محب الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:48
اللهم احفظ بلادنا المغرب وبلاد الحرمين من كيد إيران المجوس
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0
4 - محب الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:58
إيران هي التي تأمر الحوثيين الشيعة بإطلاق الصواريخ على بلاد الحرمين
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5 - محب الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:01
إلى صاحب التعليق رقم واحد السعودية تدعم الملف المغربي لا ينكر هذا عاقل
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6 - karimcanada الثلاثاء 27 مارس 2018 - 17:02
السعودية تقصف اليمن لماذا تستغرب قصفها من طرف من تقصف شيء عادي جدا إذا قصفت تقصف وإذا ضربت تضرب.
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