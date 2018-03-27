الملك يدين الهجمات الصاروخية على السعودية

هسبريس - و.م.ع

عبر الملك محمد السادس عن إدانته للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقية من داخل الأراضي اليمنية، معربا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية عن تضامنه المطلق مع الشعب السعودي الشقيق.

وجاء في برقية بعث بها الملك إلى خادم الحرمين الشريفين "علمت بشديد الاستياء والاستنكار، بنبأ الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من داخل الأراضي اليمنية".

وأضاف الملك "إنني إذ أعبر لكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن إدانتنا لهذا الاعتداء الإجرامي الغاشم، أؤكد لكم تضامننا المطلق مع الشعب السعودي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبكم فيما تتخذونه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتصدي لأي تهديدات تستهدف المس بسلامتها وباستقرار المنطقة".

وتضرع الملك إلى الله تعالى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأسرته الملكية الجليلة من كل مكروه، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر، ويديم على بلده الشقيق، بقيادته الحكيمة، نعمة الأمن والطمأنينة والاستقرار.