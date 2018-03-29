24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:50
|07:17
|13:37
|17:04
|19:49
|21:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ممثلون مغاربة ينفضون هموم "أب الفنون" ويعيدون الألق إلى المسرح
- مندوبية التخطيط تتوقع استقرار تجارة الجملة
- الداخلية تحقق في خروقات عقارية بالمنصورية
- فندق الهيلتون يعود من جديد إلى العاصمة الرباط
- "مشارف" يستضيف الأديب اللبناني عيسى مخلوف
أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)
الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)
- خمسة مشاهد من محاولة اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع العام - (237)
- الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة - (147)
- الرئيس الجزائري يدعم ملف المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2026 - (65)
- مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة - (63)
- ملايين الدولارات وآلاف مناصب الشغل مداخيل المونديال بالمملكة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المالكي يشيد بدعم بولونيا القضايا العادلة للمغرب
ثمن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الأربعاء بالرباط، المواقف الدبلوماسية لبولونيا في دعم القضايا العادلة للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وفي مختلف الهيئات الدولية.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المالكي نوه، خلال محادثات أجراها مع سفير بولونيا المعتمد بالرباط، ماريك زيولكوفسكي، بالموقف الإيجابي لبولونيا من اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن بولونيا تعتبر دولة عريقة استطاعت الحفاظ على هويتها وعلى تميزها رغم مرورها بمراحل تاريخية صعبة، ومشيدا بالتحول الديمقراطي الذي عرفته.
وعلى الصعيد البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين برلماني البلدين، بغية إرساء مزيد من التقارب والتشاور، داعيا إلى إعطاء دينامية أكبر لعمل مجموعة الصداقة البرلمانية الثنائية.
من جهته، أكد السفير البولوني على أهمية تمتين العلاقات البرلمانية المغربية البولونية عبر تكثيف التشاور والحوار بين برلمانيي البلدين، وسلم في هذا الإطار دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب المغربي، من نظيره البولوني، من أجل القيام بزيارة عمل، للتباحث مع المسؤولين البولونيين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتدارس القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.