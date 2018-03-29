المالكي يشيد بدعم بولونيا القضايا العادلة للمغرب

هسبريس من الرباط

ثمن رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، الأربعاء بالرباط، المواقف الدبلوماسية لبولونيا في دعم القضايا العادلة للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي وفي مختلف الهيئات الدولية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المالكي نوه، خلال محادثات أجراها مع سفير بولونيا المعتمد بالرباط، ماريك زيولكوفسكي، بالموقف الإيجابي لبولونيا من اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن بولونيا تعتبر دولة عريقة استطاعت الحفاظ على هويتها وعلى تميزها رغم مرورها بمراحل تاريخية صعبة، ومشيدا بالتحول الديمقراطي الذي عرفته.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن الرغبة في الارتقاء بالعلاقات بين برلماني البلدين، بغية إرساء مزيد من التقارب والتشاور، داعيا إلى إعطاء دينامية أكبر لعمل مجموعة الصداقة البرلمانية الثنائية.

من جهته، أكد السفير البولوني على أهمية تمتين العلاقات البرلمانية المغربية البولونية عبر تكثيف التشاور والحوار بين برلمانيي البلدين، وسلم في هذا الإطار دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب المغربي، من نظيره البولوني، من أجل القيام بزيارة عمل، للتباحث مع المسؤولين البولونيين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتدارس القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.