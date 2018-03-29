مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس - و.م.ع

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم تجديد تعيين جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

كما تم تعيين كل من يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس في جامعة مولاي إسماعيل، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.