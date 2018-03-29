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مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
الخميس 29 مارس 2018 - 22:20
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تم تجديد تعيين جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
كما تم تعيين كل من يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس في جامعة مولاي إسماعيل، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - moha o'trente الخميس 29 مارس 2018 - 22:25
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين انا لله وانا اليه راجعون.
Excusez moi je vais évoquer un autre sujet . Qui engage des anciens jours africains et européens pour soutenir le dossiers marocain pour l'organisation du mondial 26 ???imaginez un ancien joueur sénégalais qu'on lui donne un budget de "100000€" des billets ouverts de la RAM à toutes destinations , des hôtels de luxes au Maroc.......comment un ancien joueur sénégalais ou algérien peut influencer des états à voter pour le Maroc ???? Qui jette de l'argent par la fenêtre ??? Qui fait quoi dans ce pays ????
Excusez moi je vais évoquer un autre sujet . Qui engage des anciens jours africains et européens pour soutenir le dossiers marocain pour l'organisation du mondial 26 ???imaginez un ancien joueur sénégalais qu'on lui donne un budget de "100000€" des billets ouverts de la RAM à toutes destinations , des hôtels de luxes au Maroc.......comment un ancien joueur sénégalais ou algérien peut influencer des états à voter pour le Maroc ???? Qui jette de l'argent par la fenêtre ??? Qui fait quoi dans ce pays ????
2 - المسفيوي الخميس 29 مارس 2018 - 22:27
لك الله يا وطن .. خوذوا المناصب .. خوذوا المكاسب بس خلولي الوطن .. مديرية الاملاك .. دولة داخل دولة .. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
4 - متتتتتتتتتتتبع الخميس 29 مارس 2018 - 22:30
المناصب العليا موجودة اولاد الشعب ليهم الله
5 - منير الخميس 29 مارس 2018 - 22:36
في منصب مدير تحديث الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ... المنتدب لدى المنتدب المكلف بالخوا الخاوي لدى وزارة الريع والامتيازات والتعويضات والخدم والحشم والسيارة الفارهة وتعويضات القشوع... بدون فائدة لدى المواطن...كيخلقو مناصب لا فائدة منها باش ياكلو مع بعضياتهم... والموظف والمواطن البسيط كيتقشفو عليه وكأن الفلوس دياله...والله ينعل لي ما يحشم وعند الله نتحاسبو..
6 - باحث عن الحقيقة الخميس 29 مارس 2018 - 22:36
اخبار فارغة ترفع ضغط الدم وتزيد نسبة السكري في الدم او تسبب السكري في الدم ، قالك تعيينات في مناصب عليا ، العلا الحقيقي هو في النتائج وليس فلكادر
7 - حسن الخميس 29 مارس 2018 - 22:39
سبحان الله حكومتنا لا تعرف الا التعيين في المناصب العليا كل يوم خميس تطلع علينا بتعيينات جديده السنه فيها 52اسبوعا كل اسبوع 3او4تعيينات مضروبه في عدد اسابيع السنه يعني ما يناهز156الى208تعيين في السنه اي في 5 سنوات ما يناهز780الى1040 وتقول الميزانيه والو هدوا باش غيتخلصو بالانعاش
8 - متضررون الخميس 29 مارس 2018 - 22:44
وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدون مدير الموارد البشرية ثلاث سنوات مند مغادرة ايت العميري الوزارة في اتجاه الرياضة والشباب 2015السوال هو من يقوم بدراسة الملفات العالقة مثل ملفات الاعوان المحليين بالقنصليات المغربية بالخارج المتضررين
monsieur1 ministre othmani
monsieur1 ministre othmani
9 - ali الخميس 29 مارس 2018 - 22:44
هاد الشي اللي ولات كتعرف دير هاذ الحكومة يا قوم لا تتكلموا أن الكلام محرم ناموا ولا تستقضوا ما فاز إلى النوامو
10 - Chaiba net الخميس 29 مارس 2018 - 23:36
بين الفينة و الاخرى تتم المصادقة على تنصيب اطر سامية و تعيينها في مناصب عليا. ترى متى يأتي الافراج عن الوظائف الصغرى و المتوسطة و أبناؤنا مقبلون على ان يستوفوا السن القانوني لما نسمييه بالوظيفة ؟؟؟؟؟
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