ساجد يلاقي وزير خارجية سنغافورة ومسؤولا غابونيا‎

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد مالكي بن عصمان، كاتب الدولة بالشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة، بمعية سفير سنغافورة غير المقيم والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأشاد ساجد، خلال هذا اللقاء، بعلاقات البلدين، مبرزا مختلف أوجه التعاون في المجال الاقتصادي بين المغرب وسنغافورة وعلى الخصوص على مستوى المنشآت المطارية والنقل الجوي.

وقد اتفق الطرفان على السعي نحو تثمين هذه العلاقات، سواء على مستوى البنيات التحتية المطارية والسياحية. كما يسعى الطرفان إلى إيجاد سبل كفيلة لإرساء التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي.

من جانبه، تطرق محمد مالكي بن عصمان، وزير الشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة، إلى علاقات المغرب وسنغافورة كنموذج ناجح في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي كما يطمح في الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والسياحية.

وقد أشاد الطرفان بالمستوى الرفيع الذي تعرفه هذه العلاقات، مؤكدين دعمها ومواصلة العمل من أجل تطويرها والدفع من مستواها في مختلف المستويات.

وفي لقاء ثان، استقبل محمد ساجد، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة في السياحة، ماتياس اوطونكا اوصولبادجو، وزير الرياضة والسياحة والترفيه بالغابون، والوفد المرافق له للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة وتنفيذ برامج التكوين في المجال السياحي بالمغرب.

وقد تمحور اللقاء حول الآفاق المستقبلية وتقوية العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها، كما قدم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لمحة عن الوضعية الاقتصادية والتنموية للمغرب والنموذج المغربي لتنمية العلاقات بين البلدين.

كما أشاد المسؤول الحكومي المغربي، خلال هذا اللقاء، بعلاقة الصداقة والتعاون التي تربط بين قائدي البلدين في العديد من المجالات، وكذا التطور الذي تعرفه هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي، مؤكدا على أهمية النقل الجوي والآفاق الواعدة لتطويره على مستوى الغابون وعموم إفريقيا.

وقد اتفق الطرفين على السعي نحو تثمين هذه العلاقات على مستوى البنيات التحتية السياحية والتكوين وكذا الطيران الجوي.

من جانبه، تطرق ماتياس اوطونكا اوصولبادجو إلى علاقات المغرب والغابون ونوّه بمشاركته والوفد المرافق له بالورشات التي خصصت لغناء معرفتهم في ما تقوم به الوزارة، حيث نظمت على شرفهم عدة لقاءات بكل من الرباط والدار البيضاء شارك فيها أطر الوزارة ومهنيون وخبراء في المجال السياحي.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على المضي بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدان.