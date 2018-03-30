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الرئيسية | سياسة | التعاون يجمع المالكي والوكالة الأمريكية للتنمية

التعاون يجمع المالكي والوكالة الأمريكية للتنمية

التعاون يجمع المالكي والوكالة الأمريكية للتنمية
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 مارس 2018 - 23:12

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مباحثات مع دانا منصوري، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب.

وتناول الجانبان، خلال المباحثات التي جرت بمقر المجلس، "علاقات التعاون بين مجلس النواب والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي انطلقت سنة 2004 بعد التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص، شملت الفترة 2004-2009، بهدف دعم القدرات المؤسساتية لمجلس النواب".

وخلال اللقاء، ثمنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمغرب حصيلة برنامج التعاون للفترة السابقة، معربة عن تطلعها لمواصلة التعاون مع مجلس النواب في المجالات التي تدخل في إطار اختصاصات المؤسسة التشريعية، وخاصة بعد المصادقة على دستور 2011، وبالنظر إلى المكانة المحورية لمجلس النواب في المنظومة المؤسساتية بالمغرب"، حسب بلاغ صادر عن رئاسة مجلس النواب.

وجاء في البلاغ ذاته أن "رئيس مجلس النواب أشاد بالإنجازات التي تم تحقيقها في برنامج التعاون السابق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشدد على أن مجلس النواب، بحكم مواكبته للتطور الذي يشهده المغرب، منفتح على التجارب الدولية الناجحة في المجال البرلماني".

وأضاف البلاغ أن الحبيب المالكي "استعرض بالمناسبة أبرز المستجدات التي عرفها النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صودق عليه نهاية السنة الماضية، مشيرا إلى أهمية تعزيز قدرات المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها، وتقوية العلاقة مع المواطنين، والانفتاح على المجتمع المدني وغيرها من المجالات التي يمكن أن تشكل أساسا للتعاون المستقبلي بين الجانبين".

وأوضح البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي مؤسسة أمريكية تهدف إلى تعزيز القيم الديمقراطية عبر العالم، ودعم التنمية، وتقديم المساعدة باسم الشعب الأمريكي، حيث تأسست سنة 1961، ولها عدة فروع بمختلف القارات".

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