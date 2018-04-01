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كُتّاب وآراء
"برلمانيو الخارجية" يناقشون قضية الوحدة الترابية
تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا اليوم الأحد.
الموعد برمج حضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية. وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذا الاجتماع يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، وأيضا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.