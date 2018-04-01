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الرئيسية | سياسة | "برلمانيو الخارجية" يناقشون قضية الوحدة الترابية

"برلمانيو الخارجية" يناقشون قضية الوحدة الترابية

"برلمانيو الخارجية" يناقشون قضية الوحدة الترابية
هسبريس من الرباط
الأحد 01 أبريل 2018 - 00:05

تعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا اليوم الأحد.

الموعد برمج حضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية. وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذا الاجتماع يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، وأيضا النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.

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