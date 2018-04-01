"السفينة" تدعو إلى تحقيق حلم الحزب الاشتراكي الكبير

هسبريس - عبد الإله شبل

يسابق حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (رمزه السفينة)، شأنه شأن حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، المشكلين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الزمن من أجل حل فروعه تمهيدا للتكتل في حزب واحد وتكثيف جهود اليسار بدل التفرقة والشتات.

وخلال انعقاد مجلسه الوطني أمس السبت المستمر إلى غاية مساء اليوم الأحد بالمركز الوطني (المصباحيات) بمدينة المحمدية، قرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي التعجيل بإعادة بناء حركة اليسار، تفاديا لحالة الشتات التي يعرفها والتي تؤثر على حضوره في الساحة، ولا سيما في مرحلة الانتخابات الجماعية والنيابية.

وبحسب أعضاء من المجلس الوطني، فإن الحزب، تسريعا لهذه الخطوة، أقدم مساء السبت على انتخاب 51 عضوا ضمن الهيئة التقريرية للأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي ستعمل على حل فروعها واتخاذ قرارات سياسية تنزلها اللجنة التنفيذية المكونة من الأمناء العامين للأحزاب، من أجل الوصول إلى تشكيل حزب واحد.

ويستدل أعضاء الأحزاب الثلاثة، الذين يرومون تشكيل "الحزب الاشتراكي الكبير" في أفق سنتين على أبعد تقدير، بالنجاح والتفاهم الذي تم تحقيقه في مجالس جماعية عدة بعد نجاح مرشحيهم في الاستحقاقات الانتخابية باسم "فيدرالية اليسار الديمقراطي".

وأكد أمين لقمان، أحد ربابنة "السفينة"، هذا الأمر، مشيرا إلى أن انتخاب الأعضاء المذكورين في الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي "يدخل ضمن الخطوات العملية لدمج الأحزاب الثلاثة في حزب واحد".

وأضاف المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف هو "إعادة بناء حركة اليسار في المغرب، مع الانفتاح على كافة القوى التقدمية وتقوية التنظيم الحزبي".

وتروم هذه الخطوة، بحسب أعضاء المكتب السياسي للحزب، إلى لم شمل أحزاب اليسار قصد مواجهة التحديات المستقبلية وتفادي الوضعية المتردية التي تعيشها، في طل سيطرة أحزاب يمينية وليبرالية على الساحة السياسية.

وقرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، خلال مجلسه، بناء جبهة اجتماعية للدفاع عن القضايا الأساسية للمغاربة، ومساندة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المملكة، وخاصة بمدينة جرادة، معلنا أنه سيشارك في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاثنين بمدينة وجدة تزامنا مع محاكمة معتقلي "حراك جرادة".

ودعما للقضية الوطنية الأولى للمغاربة، قرر المجلس أيضا عقد ندوة كبرى بمدينة العيون، تروم تسليط الضوء على آخر مستجداتها والتأكيد على موقف الحزب الراسخ منها.