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الرئيسية | سياسة | "السفينة" تدعو إلى تحقيق حلم الحزب الاشتراكي الكبير

"السفينة" تدعو إلى تحقيق حلم الحزب الاشتراكي الكبير

"السفينة" تدعو إلى تحقيق حلم الحزب الاشتراكي الكبير
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 01 أبريل 2018 - 14:10

يسابق حزب المؤتمر الوطني الاتحادي (رمزه السفينة)، شأنه شأن حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، المشكلين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، الزمن من أجل حل فروعه تمهيدا للتكتل في حزب واحد وتكثيف جهود اليسار بدل التفرقة والشتات.

وخلال انعقاد مجلسه الوطني أمس السبت المستمر إلى غاية مساء اليوم الأحد بالمركز الوطني (المصباحيات) بمدينة المحمدية، قرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي التعجيل بإعادة بناء حركة اليسار، تفاديا لحالة الشتات التي يعرفها والتي تؤثر على حضوره في الساحة، ولا سيما في مرحلة الانتخابات الجماعية والنيابية.

وبحسب أعضاء من المجلس الوطني، فإن الحزب، تسريعا لهذه الخطوة، أقدم مساء السبت على انتخاب 51 عضوا ضمن الهيئة التقريرية للأحزاب الثلاثة المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، التي ستعمل على حل فروعها واتخاذ قرارات سياسية تنزلها اللجنة التنفيذية المكونة من الأمناء العامين للأحزاب، من أجل الوصول إلى تشكيل حزب واحد.

ويستدل أعضاء الأحزاب الثلاثة، الذين يرومون تشكيل "الحزب الاشتراكي الكبير" في أفق سنتين على أبعد تقدير، بالنجاح والتفاهم الذي تم تحقيقه في مجالس جماعية عدة بعد نجاح مرشحيهم في الاستحقاقات الانتخابية باسم "فيدرالية اليسار الديمقراطي".

وأكد أمين لقمان، أحد ربابنة "السفينة"، هذا الأمر، مشيرا إلى أن انتخاب الأعضاء المذكورين في الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي "يدخل ضمن الخطوات العملية لدمج الأحزاب الثلاثة في حزب واحد".

وأضاف المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الهدف هو "إعادة بناء حركة اليسار في المغرب، مع الانفتاح على كافة القوى التقدمية وتقوية التنظيم الحزبي".

وتروم هذه الخطوة، بحسب أعضاء المكتب السياسي للحزب، إلى لم شمل أحزاب اليسار قصد مواجهة التحديات المستقبلية وتفادي الوضعية المتردية التي تعيشها، في طل سيطرة أحزاب يمينية وليبرالية على الساحة السياسية.

وقرر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، خلال مجلسه، بناء جبهة اجتماعية للدفاع عن القضايا الأساسية للمغاربة، ومساندة الحركات الاحتجاجية التي تعرفها المملكة، وخاصة بمدينة جرادة، معلنا أنه سيشارك في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الاثنين بمدينة وجدة تزامنا مع محاكمة معتقلي "حراك جرادة".

ودعما للقضية الوطنية الأولى للمغاربة، قرر المجلس أيضا عقد ندوة كبرى بمدينة العيون، تروم تسليط الضوء على آخر مستجداتها والتأكيد على موقف الحزب الراسخ منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - متتبع متفائل الأحد 01 أبريل 2018 - 15:03
سبحان الله منشق ويدعو للوخدة اي منطق.خرجت قبلكم الطليعة وتوالت النشقاقات .اولا لا يجب اقصاء اي جهة تمثل اليسار وان كان هناك معقول يجب مسح الزعامة والفردانية والعمل في ندوات نقاش لزرع نواة تيارات تعمل على تطعيم حزب كبير يجمع الاحزاب الحالية لتدويبها في قالب الاتحاد اليساري .واختم لاقول ان من لايمارس الدمقراطية الحزبية لاجدية له في مطالبه اتجاه الدولة.
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2 - امازيغ سوسي الأحد 01 أبريل 2018 - 15:08
ان زمن الاحزاب الاشتراكية والنظام الاشتراكي قد ولى مند زمن ليس بالقصير . احزاب السيجار الكوبي والكافيار لم تعد صالحة لهدا الزمان والدليل ما تحصل عليه من اصوات في الانتخابات . احزاب لم تستطع مند الاستقلال الى اليوم تقديم بداءل في كل الميادين . كل ما تتقنه هو النقد والركوب على الاحداث لا شيء غير دلك . كان العلو عندما ياخد الكلمة في البرلمان تهتز جدرانه من قوة كلماته و جمله وعندما اسندت اليه مسؤولية وزارة المالية اول شيء فعله هو خوصصة كل مؤسسات الدولة وترك المواطن في مواجهة الراسمالية المتوحشة .
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3 - ق.أحمد الأحد 01 أبريل 2018 - 15:30
أحزاب اليسار تلهث وراء السلطة وعندما تصل تبيع "الماتش" والإتحاد الإشتراكي شاهد على ذلك.والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين إنتهى الكلام
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4 - alilou الأحد 01 أبريل 2018 - 15:39
الأحزاب السياسية الاشتراكية مثلها مثل الأحزاب الاسلاموية تتكون من تيارات متصارعة ومتنافرة ولكن تتلاقى وتتحد في اختيارات النهج السياسي وهي الديكتاتورية .
فالاسلاميون يستعملون الذين لاقتياد البلاد والعباد لتنصيب أنفسهم مدى الحياة إثارة النعرات الدينية واقحام شعوبهم في الحروب الإقليمية .خير دليل على ذلك السعودية وإيران لما يمثلان من أنظمة دينية طائفية.
أما الاشتراكيون فقد خدرهم ماركس ولينين بالنضريات ضد الرأسمالية ودعاهم ااى اقصاء كل أشكال التحرر بفرض تعاليم كتابه الرأسمال كمسلمات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
لذلك فإن الاشتراكيين والاسلاميين يعتبران من الإشكالات المجتمعات العربية في التحرر بل يمثلان تهديدا لمستقبل تلك الشعوب.
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5 - Aboucharif الأحد 01 أبريل 2018 - 15:40
La fusion des partis de gauche ne peut être que bénéfique mais n aura de sens que dans la mesure où elle aura influé positivement sur le nombre de sièges à pourvoir au parlement pour pouvoir impacter la vie politique.Et cela ne sera réalisable que si leur discours change et devient plus réaliste loin des critiques récurrentes du système,de la gestion actuelle des partis et des propos populistes .les électeurs ont besoin d ' une nouvelle classe politique compétente,clean.Il suffit de les convaincre avec des programmes réalisables,clairs et qui leur inspirent confiance.
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