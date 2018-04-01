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كُتّاب وآراء
الملك يعد عباس بالدفاع عن حقوق شعب فلسطين
وعد الملك محمد السادس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، بأنه سيواصل التحرك على المستويين الدبلوماسي والميداني، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، وصون وضعها القانوني، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية، ودعم صمود سكانها الأوفياء."
جاء هذا الوعد الملكي ضمن رسالىة وجهها اليوم الأحد إلى محمود عباس على إثر الأحداث الأليمة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، في اليومين الأخيرين، والتي أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعرب العاهل المغربي عن أحر التعازي وأصدق المواساة في فقدان هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين كانوا يتظاهرون في مسيرات سلمية، احتفاء بالذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض".
وأكد الملك بأن المملكة المغربية تتضامن بشكل مطلق وصادق مع فلسطين في هذه الظروف الدقيقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وأبرز "وقوف المملكة الثابت إلى جانب عباس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والحرية، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية