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الرئيسية | سياسة | أوجار: الإصلاح في المغرب ليس مجرد شعارات

أوجار: الإصلاح في المغرب ليس مجرد شعارات

أوجار: الإصلاح في المغرب ليس مجرد شعارات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 02 أبريل 2018 - 21:15

اقترح محمد أوجار، وزير العدل، على المشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة، الذي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أن تعتمد الرسالة الملكية التي قرأت على مسامعهم وثيقة مرجعية يتم الاستناد إليها في المقبل من الأيام.

وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة التي يحضرها نساء ورجال القانون من 80 دولة من العالم العربي وأوروبا وآسيا وأمريكا، قال وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني إن "الإصلاح في المغرب ليس مجرد أفكار وقيم وشعارات، بل ممارسات وأفعال تؤتي أكلها على مستوى واقع المواطنين والمستثمرين".

المتحدث أبرز أن إصلاح العدالة كان في مقدمة انشغالات المؤسسة الملكية والفاعلين السياسيين والحقوقيين وخبراء القانون، وكل مكونات مهنة القضاء، للرفع من أداء الإدارة القضائية التي أبانت خلال سنة عن انسجامها مع تطلعات المجتمع المغربي، عبر تجويد خدماتها بتحديث التشريعات لتواكب مستجدات العصر ورقمنة الخدمات، بقيادة كل من مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة.

واعتبر الوزير نفسه أن تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية "حدث تاريخي ستتذكره الأجيال والتاريخ القضائي والدستور والسياسة، لما لذلك من أهمية على مستوى ترسيخ الأمن القضائي اللازم وحماية المجتمع وتطوير المنظومة القضائية لتلبية تطلعات المجتمع ومستلزمات العصر".

واستدل أوجار على ذلك بكون "انتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل كسلطة سياسية، إلى شخصية قضائية، شكّل خطوة متقدمة نحو تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وساهم في النهوض بالسلطة القضائية".

وانتهى الوزير إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الأول للعدالة يعتبر حدثا كبيرا، لأنه يرتبط أولا بزمن إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولأنه يضم ثانيا ثلة من خيرة أهل القضاء في العالم؛ ما سيشكل تعبيرا عن تقدير وتثمين لقرارات وإصلاحات الملك محمد السادس في مجال العدالة.

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