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كُتّاب وآراء
الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو
دافعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نفيها وجود أي تحركات عسكري لجبهة "البوليساريو" في منطقة شرق الجدار الأمني لإقليم الصحراء.
وكانت المنظمة الدولية أعلنت، أمس، أن بعثتها في الإقليم (مينورسو) لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة لـ"البوليساريو"، وذلك ردا على في رسالة وجهها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، بشأن وجود تحركات عسكرية.
وخلال مؤتمر صحفي لـ"استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، قال صحفي مغربي إن المنظمة الدولية بإعلانها أمس عدم وجود تحركات عسكرية تكون قد اتخذت موقفا غير محايد.
وهو ما رد عليه دوغريك قائلا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "نحن لا نساند أي طرف على حاساب الآخر، ونتمسك بما أعلناه أمس.. نحن فقط رصدنا ما رأيناه".
وأضاف: "بالنسبة للرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للمغرب، فنحن نقوم بدراستها حاليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
خليو دار بوهوهم او عيطوا للأمم المتحدة تجمعهم من تحت الرمال كفانا مذلة
هناك أزمة سياسية عويصة يتخبط فيها وزير الخارجية المغربي،الذي لا يعرف خريطة المغرب جيدا للاسف الشديد،فهو من دعى لاجتماع البرلمان بغرفتيه ولجنة الخارجية والدفاع والحدود لكن الغريب في الأمر هو انسياق الكل وراء الوزير واستباق الأحداث وإعلان الحرب على البوليساريو وتحفيز الراي الوطني والشعب المغربي على مالا تحمد عقباه وجر البلد الى الهلاك...فلم ولن تكن حرب بين المغرب والبوليساريو الا اذا انسحبت المينورسو وهذا مستبعد حاليا....وأخيرا هناك ارتباك لدى الحكومة والأحزاب وحتى الشغب المغبون....وختاما التأني في اخذ القرار خير من انتحار بلا رحمة ....في امان الله
المينورسو وجودهم بصحرائنا كعدمه لأن لا دور لهم فيها سوى أنهم يأخذون شهرية مقابل تواجدهم فيها وبدون أن يقومو بأبسط واجباتهم سوى الاسترزاق على حساب صحرائنا
ولذلك يجب على جيشنا البطل أن يكون يقظ جدا في مراقبة كل حدودنا مادام بعثة الأمم المتحدة نائمة ولا تبالي بما يجري من حولها لأنها ليست المعنية ولا المضرورة من ذلك بل المغرب والمغاربة فقط ولذلك يجب مراقبة حتى تحركات هذه البعثة المشبوهة لأن لا ثقة فيهم وخير مثال الفيديو الذي تسرب سابقا عن أحد جيوشها وهو يُحرض سكان صحرائنا ضد وحدة واستقرار بلادنا
وحسبنا الله ونعم الوكيل
- انتهى الكلام -
عناصر البوليزاريو تتحرش بالمغاربة في الكركرات
ولكن المنورسو اصيب بعمى الالوان
كفى من التلكؤ
واختم
ب أعدوا لهم لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل