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الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو

الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو

الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 19:40

دافعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نفيها وجود أي تحركات عسكري لجبهة "البوليساريو" في منطقة شرق الجدار الأمني لإقليم الصحراء.

وكانت المنظمة الدولية أعلنت، أمس، أن بعثتها في الإقليم (مينورسو) لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة لـ"البوليساريو"، وذلك ردا على في رسالة وجهها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، بشأن وجود تحركات عسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي لـ"استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، قال صحفي مغربي إن المنظمة الدولية بإعلانها أمس عدم وجود تحركات عسكرية تكون قد اتخذت موقفا غير محايد‎.

وهو ما رد عليه دوغريك قائلا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "نحن لا نساند أي طرف على حاساب الآخر، ونتمسك بما أعلناه أمس.. نحن فقط رصدنا ما رأيناه".

وأضاف: "بالنسبة للرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للمغرب، فنحن نقوم بدراستها حاليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سعيد ااسوسي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:04
لاتثيقوا في الامم المتحدة لانكم لاتعرفوا ما دار بينهم و الممثل الامم المتحدة في زيارته الأخيرة .
خليو دار بوهوهم او عيطوا للأمم المتحدة تجمعهم من تحت الرمال كفانا مذلة
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2 - اباه ولد بوه الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:14
بسم الله الرحمن الرحيم:
هناك أزمة سياسية عويصة يتخبط فيها وزير الخارجية المغربي،الذي لا يعرف خريطة المغرب جيدا للاسف الشديد،فهو من دعى لاجتماع البرلمان بغرفتيه ولجنة الخارجية والدفاع والحدود لكن الغريب في الأمر هو انسياق الكل وراء الوزير واستباق الأحداث وإعلان الحرب على البوليساريو وتحفيز الراي الوطني والشعب المغربي على مالا تحمد عقباه وجر البلد الى الهلاك...فلم ولن تكن حرب بين المغرب والبوليساريو الا اذا انسحبت المينورسو وهذا مستبعد حاليا....وأخيرا هناك ارتباك لدى الحكومة والأحزاب وحتى الشغب المغبون....وختاما التأني في اخذ القرار خير من انتحار بلا رحمة ....في امان الله
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-7
3 - Amine الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:16
وا سي هلال وياك ما نسيت بلي عندنا قمر اصطناعي يقدر يصور سيارة كاملة بكل وضوح. اذن وثقو الادلة و بينو ليهم الاعتداء و السلام.
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4 - Abdelaziz الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:17
كان على المغرب ان تقصفهم بالرصاص كما تفعل اسراىبل بسياج غزه. وتكون بذلك احسن دليل على توغل البوليزاريو
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5 - محماد الحسيمي مول الفول الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:19
كيف عرفت المينيرسو أن البوليزاريو لم يحتلوا المنطقة المعزولة من السلاح . هل لهم وساءل اتباث . علينا كمغاربة ان نفند هذا الكذب للمينيرسو. بالصور والفيديوهات . ونرسل ذالك إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والصحافة حتى يعرف العالم حقيقة الأمر. ربما سبح البترودولار الجزائري في المحيط ووصل إلى من يهمهم الأمر .
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6 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:22
المناورة العسكرية الضخمة بالذخيرة الحية التي اجرتها مليشيات البوليساريو اواخر شهر دجنبر 2017 في منطقة اغوينيت قرب الكركرات و بسلاح جزائري من دبابات و مدفعية و بحضور بعض ضباط الجيش الجزائري تكشف تواطء المينورسو مع الاعداء و كذالك تواطء بعض موظفي الامم المتحدة الذين يخفون الحقائق.
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7 - لطفي ج الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:22
حين نسمع مثل هذه الأنباء نصاب بالقرف اتهمات و اتهامات مضادة متى نراكم يا عرب تعودون إلى رشدكم و تعلموا أن خلافاتكم ماهي إلا صناعة غربية يريدون بها الضحك على ذقونكم و ابتزاز أموالكم أفيقوا من غفوتكم التي طال أمدها حدود مغلقة لأسباب تافهة و عفا عنها الزمن و أرض مسلوبة متنازع عليها لا و لن تجدوا لها حلا بل لن تتفقوا على حل لأن تلك أمنية من اختلق هذا الصراع و أراده أن يستمر لأن مبتغاه في تفرقكم و تباغضكم فوالله إن الذي يجمع الجزائر بالمغرب أعظم من ذلك الذي جمع فرنسا بألمانيا و غيرها من الدول الأوروبية فإلى متى نبقى بعيدين عن جادة الصواب و استعمال العقول و الألباب و نكيل لبعضنا اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان أفيقوا من غفلتكم و عودوا إلى رشدكم بالله عليكم و إلا فالجحيم مؤواكم يا حكام المغرب و الجزائر
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8 - Texas الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:23
ان لعبة السياسة غير سهلة،الامم المتحدة تعرف ان المغرب لن يقدم على شيء، فسوف لن يعبروه انا اسال المغاربة هل رأيتم صور القمر الاصطناعي على الشاشة المغربية، صباحا ومساء،أدا اين الحجج ،أليس عندنا جيش هناك يراقب الحدود الم يشاهدوا ويسجلوا الاختراقات،اخاف ان نكون مغفلون،وسوف نسقط في مكيدة،
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9 - الحجاج بن يوسف الثقفي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:25
المينورسو لا تلاحظ اي تحرك للمرتزقة فعلا لان منضارها دائما مصوب فقط اتجاه المغرب .
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10 - مغربي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:27
كيف ستلاحظ بعثتها (المينورسو) تحركات عسكرية للبوليزاريو وأغلبهم يتواجدون بالمدن الصحراوية خاصة العيون بعيدا عن الشريط العازل ؟؟
المينورسو وجودهم بصحرائنا كعدمه لأن لا دور لهم فيها سوى أنهم يأخذون شهرية مقابل تواجدهم فيها وبدون أن يقومو بأبسط واجباتهم سوى الاسترزاق على حساب صحرائنا
ولذلك يجب على جيشنا البطل أن يكون يقظ جدا في مراقبة كل حدودنا مادام بعثة الأمم المتحدة نائمة ولا تبالي بما يجري من حولها لأنها ليست المعنية ولا المضرورة من ذلك بل المغرب والمغاربة فقط ولذلك يجب مراقبة حتى تحركات هذه البعثة المشبوهة لأن لا ثقة فيهم وخير مثال الفيديو الذي تسرب سابقا عن أحد جيوشها وهو يُحرض سكان صحرائنا ضد وحدة واستقرار بلادنا
وحسبنا الله ونعم الوكيل
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11 - لا حل الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:30
ا لغموض يسود حل هذه المشكلة الوطنية في انتظار التقرير النهائي الذي سيكون نسخة طبق الاصل للعام الماضي والاعوام الاخرى قبله .اذا لم يفرض على الجزائر ان تعترف بالدور الذي تلعبه في تمويل للبوليساريو. كما قال بوخروبة(بومديان) (غادي ندير المغاربة حجرة فالسباطة ) عندما رفض المرحوم الحسن خلال مفاوضتهم حول الصحراء سنة 1975 طلبه بالسماح للجزائر ان يكون لها ممر على المحيط الاطلسي
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12 - الوطني الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:32
اعتقد انها تعني بتحركات عسكرية اما التحركات و تشييد الخيام فبالنسبة لها انها مدنية. فأمريكا حين غزت العراق لم تنتظر موافقة اﻷمم المتحدة و كذلك مؤخرا حين قصفت اسرائيل مواقع على ارض سوريا لم تتشاور و تستأذن اﻷمم المتحدة. فالجيش المغربي له الحق ان يقصف و يهاجم المرتزقة ﻷنه سيهاجمهم على اراضي مغربية التي له كامل السيادة عليها.
- انتهى الكلام -
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13 - الحل الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:35
على المغرب تكوين فيرق كوموندو باسلحة بيضاء واصطياد هده الصراصير
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14 - الحاج عبد القادر الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:37
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و ما فائدة القمر الصناعي العسكري إن لم يثبت لنا أشياء كهذه. كل الهواتف حاليا مزودة بكاميرا للتصوير. هل هذا صعب إلى هذه الدرجة
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15 - ولو طارت معزة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:45
اين كانت الامم المتحدة عندما كان عبد العزيز المراكشي يحتفل ويستقبل الوفود في تفاريتي
عناصر البوليزاريو تتحرش بالمغاربة في الكركرات
ولكن المنورسو اصيب بعمى الالوان
كفى من التلكؤ
واختم
ب أعدوا لهم لهم ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل
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16 - حاميدو الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:45
الحجة على من ادعى واليمين على من أنكر...حجتنا صور الساتل التي تثبت خرق البوليساريو وقف اطلاق النار واذا أصرت الامم المتحدة على الانكار فليزحف الجيش على المنطقة العازلة ولتذهب الامم المتحدة و مجلس الامن الى الجحيم....المغرب في صحرائه ومن يقول غير ذلك يشرب من البحر.
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17 - مغربي USA الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:47
Le GPS ne ment pas, à moins que ce monsieur utilise un autre système de positionnement global. Le Maroc possède des données irréfutables.
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18 - خليلوفيتش الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:48
دبا واحد فهاد الجوج كيدب علينا يا مجلس الأمن يا الحكومة ديالنا هي و مجلس النواب و النقابات بغاونا ندخلو سوق راسنا المهم الكداب أيبان يبان و الكدب حبلو قصير
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19 - مواطن الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:53
أمريكا ، والدول الأوربية ، والأمم المتحدة تجامل المغرب وتنافقه ، فيجب على المغرب أن يعول على نفسه
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20 - ولد حميدو الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:54
في كلتا الحالتين فحتى هدا النفي يفند مزاعم الاراضي المحررة و الان من حق المغرب ان يحارب الارهاب في المنطقة العازلة بما ان البوليزاريو لا يقتحمها
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21 - أمين alemana الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:56
دوال الغربية تفعل بكم متشاء الى أين نحن دهبون . المونديال لن تنضمه المغرب سيفعلو متطلب الأمر لكي تنضمه الولايات المتحدةالأمريكية الصحراء 40 عام والامم المتحدة لم تفعل شيئا .حن وقت رض على هده المرتزقة بكل قوة بسلاح .ودوال الاوربية يجب معقبتها أيضا بفسخ شركة صيد البحري كحتجاج على هده الأفعال ضض المغرب ......ولكم واسع نضر
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22 - saad الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:56
إذا لم يكونوا من البوليساريو فمن يكونون. ربما ارهابيين أو مالذالك ولهذا يجب أن يتدخل المغرب لحماية بلاذه وذالك باستعمال السلاح في وجه هؤلاء المتربصين بأرض الوطن وعند ها ستعرف بعتة المونيرسو منهم
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23 - diamon59 الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:58
يجب تضمين الرسالة بالصور التي تثبت الأعمال الاستفزازية المليشيات في المنطقة العازلة .لا ينتظر المغاربة خيرا من هذه المنظمة
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24 - الحكيم الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:59
على امغرب ان يقدم الادلة والحجج الدامغة وينشرها على الانترنيت ليفضح المتامرين عليه ويقذف بالحق الباطل ويبين حقيقة المينورسو والبوليزاريو امام العالم .
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25 - Karim الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:59
Le Maroc ne doit pas se fier au Minurso et doit controler lui méme ses territoires et neutraliser tous les membres terroristes qui s'aventurent dans la zone tampon dans ce cas ils ne peuvent pas nier et le Maroc est dans son droit de protéger ses territoires contre le risque terroriste
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26 - رومار الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 21:02
ياودي غي تنازلو على تنضيم المونديال و سيقولون العكس
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