الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو

هسبريس - متابعة

دافعت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن نفيها وجود أي تحركات عسكري لجبهة "البوليساريو" في منطقة شرق الجدار الأمني لإقليم الصحراء.

وكانت المنظمة الدولية أعلنت، أمس، أن بعثتها في الإقليم (مينورسو) لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة لـ"البوليساريو"، وذلك ردا على في رسالة وجهها ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، بشأن وجود تحركات عسكرية.

وخلال مؤتمر صحفي لـ"استيفان دوغريك"، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، قال صحفي مغربي إن المنظمة الدولية بإعلانها أمس عدم وجود تحركات عسكرية تكون قد اتخذت موقفا غير محايد‎.

وهو ما رد عليه دوغريك قائلا، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "نحن لا نساند أي طرف على حاساب الآخر، ونتمسك بما أعلناه أمس.. نحن فقط رصدنا ما رأيناه".

وأضاف: "بالنسبة للرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للمغرب، فنحن نقوم بدراستها حاليا".