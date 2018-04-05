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كُتّاب وآراء
الملك يرنو إلى شراكة مربحة بين المغرب والسنغال
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الثامنة والخمسين لاستقلالها.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة للرئيس ماكي سال بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السنغالي الشقيق بتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.
ومما جاء في برقية الملك "لقد استطاعت المملكة المغربية وجمهورية السنغال، بفضل ما يربطهما من أواصر الأخوة والتضامن العريقة، إعطاء زخم جديد لعلاقاتهما السياسية والاقتصادية والثقافية والروحية، بما مكن من الارتقاء بها إلى مستوى شراكة متعددة الأبعاد مربحة للطرفين، وتساهم في توطيد جسور التعاون بين البلدان الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة والتضامنية في قارتنا".
وأضاف الملك "وإذ أشيد بهذه الدينامية الإيجابية، أؤكد لفخامتكم مدى حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز هذه الشراكة المتميزة، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين، وبما يخدم وحدة واستقرار وتقدم القارة الإفريقية".