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الرئيسية | سياسة | مشاريع قوانين ومراسيم تجمع مجلس الحكومة

مشاريع قوانين ومراسيم تجمع مجلس الحكومة

مشاريع قوانين ومراسيم تجمع مجلس الحكومة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 05 أبريل 2018 - 00:56

ينعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروع قانون بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت، المنصوص عليه في المادة 4 من القانون المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية، أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة، والثاني بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها.

وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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