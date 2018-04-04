بنكيران: قضية الصحراء بيد الملك محمد السادس

هسبريس من الرباط

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن لا أحد بيده أن يتخذ أي قرار في قضية الصحراء غير الملك محمد السادس، مشددا على أن جميع مكونات المجتمع تقف خلف عاهل البلاد.

"ملف الصحراء كان دائما مجالا محفوظا لجلالة الملك، ونحن معه، أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات وأفرادا، في أي قرار يتخذه، إستراتيجيا كان أم حربيا"، يقول بنكيران في تصريح للصحافيين عقب حضوره محاضرة للمفكر خير الدين حسيب، مساء اليوم بالرباط، مضيفا: "من غير هادشي غير هضرة خاوية".