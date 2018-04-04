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كُتّاب وآراء
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بنكيران: قضية الصحراء بيد الملك محمد السادس
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:40
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن لا أحد بيده أن يتخذ أي قرار في قضية الصحراء غير الملك محمد السادس، مشددا على أن جميع مكونات المجتمع تقف خلف عاهل البلاد.
"ملف الصحراء كان دائما مجالا محفوظا لجلالة الملك، ونحن معه، أحزابا سياسية ونقابات وجمعيات وأفرادا، في أي قرار يتخذه، إستراتيجيا كان أم حربيا"، يقول بنكيران في تصريح للصحافيين عقب حضوره محاضرة للمفكر خير الدين حسيب، مساء اليوم بالرباط، مضيفا: "من غير هادشي غير هضرة خاوية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - issam الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:47
والله اسي بن كيران راك انت لي كين في هدا المغرب تاع بلا بلا احسن رايس حكومة في المغرب
2 - aka bouzalim الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:51
دائما الحقيقة والوضوح مع السي بنكيران اما الاخرين فهم لحاسين الكابا
3 - عادل الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:51
معه حق فالملك هو الوحيد القادر على اعلان حالت الحرب او السلم حسب الدستور
4 - مغربي ابن البيضاء الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:52
هذا الشخص لا يمل للاسف من التملق والتهريج والثرثرة ..علما ان صلاحيته قد انتهت للأبد.. ولن ينفعه التملق في شيء.
الى مزبلة التاريخ ..
الى مزبلة التاريخ ..
تعليق غير لائق
-39
5 - meme الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:52
يا ما جاب الغراب لامه نحن نعرف هذا و نعرف حتئ لماذا و ان اردت ان نشرح لك لماذا نفهمك ثم الجزائر تريد فتحة علئ المحيط و المغرب يريد البترول الذئ سيرخص في المغرب و هكذا اصحابه سيخسرون و لا ربح لهم في ترخيصه للمغاربه خلي بوهم في الغلائ ثم اريد ان اقول لك بن كيران عندما زدت في سنوات التقاعد لرجال التعليم لقد اضريت بالتلاميذ اكثر ما اضريت برجال التعليم لا سامحك الله و يوم ما ستقول لا مساس
تعليق غير لائق
-17
6 - ابن سوس المغربي،هصرة عامرة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:53
قضية الصحراء المغربية قضية شعب 40 مليون بكامله و غير ذالك لا أحد يستطيع تغيير حقيقية تاريخية الصحراء أرض مغربية تاريخية و الشعب المغربي لن يسمح بخلق كيان وهمي لم يكن له وجود في تاريخ المنطقة على أرض مغربية تاريخية لا تغير أشخاص ولا كان من يكون
8 - Yoz الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:54
هذا الرجل ديما كيقول المعقول و الكلام المفهوم.....
9 - هشام كولميمة الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:55
نعم هو بيد الملك ،هذا نعرفه.و لكن لماذا يصر دائما بختم كلامه بقفشات احسبها زائدة. (من غير هادشي هضرة خاوية).ماذا يقصد بهذا الكلام؟
10 - غادي جاي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:55
كلش في يد الملك من غير هاذ الشي هضرة خاوية. قد يتخذ غدا الملك قرارا بشأن الصحراء بدون علم أي أحد لا رئيس وزراء ولا أحزاب. الدور التي تلعبه الأحزاب هو تنوه وتشيد بالقرار. ولاكن حاجة وحدة يجب أن يعلمها الجميع قضية الصحراء قضية وطن إما نكون في أرض صحرائنا أو لا وجود لكياننا.
11 - mostafa الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:57
مضيفا: "من غير هادشي غير هضرة خاوية". الكلمة الصادقة يوم بكون لنا أحزاب سياسية ممكن الوضع يتغير.
السياسة الخارجية للمغرب بيد الملك ما يطنز علينا حنى واحد ..درت و جبت...
السياسة الخارجية للمغرب بيد الملك ما يطنز علينا حنى واحد ..درت و جبت...
12 - مول الخير الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:00
الله يكثر من امثالك هذه هي الحقيقة يا سيدي بنكيران انا معك في الرأي
13 - مول ديطاي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:01
أسي عبد الله بن كيران سير لسعودية حسن ليك المغاربة مبغاوش إيشوفوك لا نت لا لسحب ديالك
14 - منير الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:04
لاش كتسولوا بنكيران الراجل تسالات يامو وهاذ الرسائل ديال والو يخليها عندوا. اش عندو باش يعاون في قضية الصحراء الهضرة الخاوية لولا صاحب الجلالة و احترام جلالته للتطور الديموقراطي لما سمعنا طراهات سي بنكيران
15 - mowatin الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:04
و لهذا السبب محكوم علينا بالتخلف و الفقر الجهل والعيش في الحضيض بين لأمم. يوم تصبح لدينا دولة مؤسسات و مشاركة جميع أفراد الشعب في إتخاد القرارات المصيرية للوطن عبر لإستفتاءت و تفكر الدولة في لإستثمار في البشر قبل الحجر حينها يمكن أن نقول هنيئا لنا لقد وضعنا قدما في الطريق الصحيح.
16 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:05
عجبا لهذا الشخص واش عندك باقي لوجه باش تهدر ياك انت لفقرتي هذا الشعب ياك بسبابك كنشريو المزوط او لسانس بلغلا ياك انت لغرقتنا بالديون راه الدين الخارجي طلع بزاف فاش كنتي انت ياك معدل البطالة حتى هو طلع ياك انت لتعدتي على الموظفين بادعاءك اصلاح صندوق التقاعد ديالهم اوا اسيدي غي بعد منا او ماشي شغلك في قضية الصحراء راه سيدنا ممحتاج للاراء ديالك راه فران او قا د بحومتوا
17 - اباه ولد بوه الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:08
بسم الله الرحمن الرحيم:
هذي غير هضرة خاويه.....غير أن بن كيران كان صريحا مع نفسه ومع الشعب والأمر الأول والأخير للملك ولا أحد غيره يمكنه أن يتخذ اي قرار في اي اتجاه .....في امان الله.
هذي غير هضرة خاويه.....غير أن بن كيران كان صريحا مع نفسه ومع الشعب والأمر الأول والأخير للملك ولا أحد غيره يمكنه أن يتخذ اي قرار في اي اتجاه .....في امان الله.
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