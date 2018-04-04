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الرئيسية | سياسة | دوري أبطال أوروبا: برشلونة يهزم روما برباعية

دوري أبطال أوروبا: برشلونة يهزم روما برباعية

دوري أبطال أوروبا: برشلونة يهزم روما برباعية
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 21:35

اقترب برشلونة الإسباني من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه روما الإيطالي اليوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

جاء الهدفان الأول والثاني لبرشلونة عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييلي دي روسي وكونستانتينوس مانولاس لاعبا روما هدفين بالخطأ في مرمي الفريق الإيطالي في الدقيقتين 38 و55، واضاف جيرارد بيكيه الهدف الثالث في الدقيقة 59.

قلص البوسني إيدين دزيكو الفارق بتسجيله هدفا لروما في الدقيقة 80، لكن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أضاف الهدف الرابع للفريق الكتالوني في الدقيقة 41.

أصبح يكفي برشلونة الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية يوم الثلاثاء القادم، من أجل انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي في البطولة التي توج بها في خمس مناسبات.

في المقابل، بات يتعين على روما الفوز 3-0 على الأقل من أجل مواصلة مغامرته في المسابقة القارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوجدي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:06
الصحراء مغربية لا حديث اليوم إلا عن أقاليمنا الجنوبية.
كفانا من اللهو واللعب ومن هذا المخدر الذي ابتليت بها جماهيرنا.
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2 - ستيتو حمو الأربعاء 04 أبريل 2018 - 22:19
الى المعلق الوجدي اذا كانت الكرة مخدر فلماذا يبذل المسؤولون في البلد كل الجهود لتنظيم كاس العالم ؟؟؟
رغم ان البلد يعاني من البطالة والتهميش والفقر ؟؟؟
اذا السؤال أجبت عنه انت!!
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