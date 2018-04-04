السيسي يؤكد دعم مصر للوحدة الترابية للمغرب

هسبريس من الرباط

استُقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على هامش رئاسته للدورة 27 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بقصر الاتحادية بالقاهرة، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح بلاغ صادر عن الكتابة العامة بمجلس النواب أنه "خلال الاستقبال، أبلغ الحبيب المالكي الرئيسَ المصري تحيات الملك محمد السادس وتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية".

وجاء في البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن الحبيب المالكي اعتبر فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية "استكمالا لمسار إعادة البناء في مصر، وتكريسا للإصلاحات الجريئة التي يقودها الرئيس، وكذا لمسار مواصلة استتباب الأمن والاستقرار، ليس فقط في مصر، ولكن في مجموع المنطقة".

وأورد البلاغ ذاته أن رئيس مجلس النواب استعرض الإصلاحات الكبرى المهيكلة التي ينجزها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، والمشاريع الإنمائية التي يحققها بما يضمن كرامة المواطنين وتقدم البلاد.

من جهة أخرى أبلغ الحبيب المالكي الرئيس عبد الفتاح السيسي بآخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة محاولات خصوم المغرب تغيير الوضع القانوني القائم في بعض أجزاء الأقاليم الجنوبية المغربية، مؤكّدا تشبث المغرب بحقوقه الثابتة وحرصه على سيادته، واستعداده للتصدي لكل الاستفزازات وحماية حقوقه الوطنية في سيادته على كافة أراضيه، واستعداده للدفاع عن هذه الحقوق، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء كل محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جهته، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس مجلس النواب إبلاغ تحياته وتقديره الخاص إلى الملك محمد السادس ونهجه الإصلاحي، مستندا إلى المواقف التضامنية التي عبرت عنها المملكة المغربية مع مصر من خلال ثورة 30 يونيو.

وأكد عبد الفتاح السيسي دعم مصر للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولزيادة وتنويع التعاون والعلاقات العريقة القائمة بين البلدين.

وأشار البلاغ إلى أن المباحثات بين الطرفين تناولت من جهة أخرى عددا من القضايا الإقليمية والدولية.