انتخابات جزئية .. "البام" يهزم "البيجيدي" بمديونة

هسبريس من الدار البيضاء

تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من تأكيد بسط نفوذه وقوته بـ"جهة الدار البيضاء ـ سطات" من خلال هزمه غريمه التقليدي، حزب العدالة والتنمية، أثناء إجراء الاقتراع الخاص بمقعد الانتخابات الجزئية الجهوية.

واستطاع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأس عشرات الجماعات بالجهة، أن يفوز على "البيجيدي" في سباق الظفر بمقعد مديونة الشاغر بمجلس الجهة، إذ تمكن من الحصول على 9477 صوتا متقدما على "البيجيدي" الذي حصل على 1722 صوتا.

وبدت واضحة سيطرة حزب "البام"، الذي يرأس مجلس بلدية مديونة، فقد تقدم مرشحه محمد الكنبوشي، رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، بكثير على غريمه في كل من سيدي حجاج ومديونة والمجاطية وتيط مليل والهراويين.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية لملء المقعد الشاغر لإقليم مديونة، بعدما أسقطت الأهلية عن رئيس مجلس مديونة السابق محمد مستاوي، من حزب الاستقلال، وجرى عزله من منصبه.

ونزل حزب الأصالة والمعاصرة في هذه الانتخابات الجزئية بقوة للظفر بهذا المقعد بمجلس الجهة، نظرا لتوفره على رئاسة ثلاث جماعات بالإقليم؛ من بينها جماعة سيدي حجاج واد حصار التي يرأسها مرشحه، إلى جانب دعم أمينه العام الجهوي صلاح الدين أبو الغالي الذي يرأس جماعة مديونة، مثلما استند "البام" على حيازته أكبر عدد من المستشارين بالإقليم.