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الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تدعو إلى تخفيف التوتر بالصحراء

الأمم المتحدة تدعو إلى تخفيف التوتر بالصحراء

الأمم المتحدة تدعو إلى تخفيف التوتر بالصحراء
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 07 أبريل 2018 - 10:39

عبر أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، عن قلقله إزاء التوترات الأخيرة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، داعيا إلى "الحفاظ على الوضع القائم بالمنطقة العازلة في الصحراء، في انتظار العودة إلى تدبير الملف عبر المسلسل السياسي بين طرفي النزاع".

وطالب أنطونيو، ضمن تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كل من المغرب وجبهة البوليساريو بـ"التخفيف من حدة التوترات، وتجنب التصعيد، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو قرارات قد تشكل تغييرا في الوضع الراهن بالمنطقة العازلة".

وأضاف الدبلوماسي البرتغالي أنه "قلق من احتمال استئناف التوترات بسبب تواجد عناصر من جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات المنزوعة السلاح بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991"، قبل أن يحث، من جديد، عناصر التنظيم الانفصالي على الانسحاب فورا من المنطقة.

وأشاد غوتيريس بالطريقة التي تعاطت بها الحكومة المغربية مع استفزازات وتحرشات وتوغلات عناصر البوليساريو، موضحا في الآن ذاته أن المملكة المغربية عملت على إبقاء قواتها العسكرية خارج المنطقة العازلة، قبل أن يدعو البوليساريو إلى التعاون مع الأمم المتحدة ومغادرة منطقة الكركرات.

واستطرد الأمين العام للأمم المتحدة حديثه بالقول إن "الطرفين انتهكا في مناسبات عديدة شروط وقف إطلاق النار، لكنهما يحترمان بشكل عام روح التعاون في حال حدوث انتهاكات"، معبرا عن رغبته في مشاركة أكبر لكل من الجزائر وموريتانيا في المسلسل السياسي، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء.

ويستعرض تقرير أنطونيو، المؤلف من حوالي عشرين صفحة، قضايا حقوق الإنسان بالمناطق الجنوبية للمملكة، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة من خلاله عن "قلقه بشأن المضايقات التي يتعرض لها بعض النشطاء الصحراويين"، مدافعا عن مسألة توسيع مهام بعثة "المينورسو" الأممية لتشمل الملف الحقوقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رشيد السبت 07 أبريل 2018 - 10:57
كفانا يا غوتريس من هده التدخلات المحتشمة فالصحراء صحراءنا مهما كلفنا الامر فنحن المغاربة لن نتنازل ولن نقبل ولانرجتع الى الوراء مهما كلفنا ارواحنا ودماءنافداك ياملكنا سر في الطريق فالكل وراءك الله ابارك في عمر سيدي
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20
2 - سوسي السبت 07 أبريل 2018 - 10:58
نكن او لا نكون .... مناورة عسكرية واحدة من قبل قواتنا المسلحة الملكية كفيلة بسحق البوليخاريو من الوجود وساعة كفيلة بالدخول الى العاصمة الجزائرية وتحرير الشعب الجزائري وتشكيل حكومة وحدة وطنية والانسحاب فورا ....
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12
3 - الجندي السبت 07 أبريل 2018 - 11:04
الجزائر لا تريد حلا سياسيا لمشكل الصحراء يا سيدي...الجزائر حاقدة على المغرب وتريده أن يفقد صحرائه وإضعافه لكي تأخد الريادة إقليميا...وهو ما لا يمكن أن يحدث بتاتا لأن الصحراء مغربية ولا وجود للمغرب بدون صحراء...انتهى الكلام.
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23
4 - كبرها تصغار السبت 07 أبريل 2018 - 11:06
لاحَلَّ سِوى تقليم مخالب هده القطط الضالة ، لِدا سارعو فهناك مسيرة خضراء رقم ( 2 ) في إنتضارنا لِسْترجاع صحرائنا الشرقية لكي نَصِلَ الرحم مع إخونا في ولاية أدرار تندوف بشار،
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13
5 - simo السبت 07 أبريل 2018 - 11:07
حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة من خلاله عن "قلقه بشأن المضايقات التي يتعرض لها بعض النشطاء الصحراويين"، مدافعا عن مسألة توسيع مهام بعثة "المينورسو" الأممية لتشمل الملف الحقوقي.
salat madame!! le Maroc khasso yjri 3la had UN o lmenorso...
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18
6 - Rachid السبت 07 أبريل 2018 - 11:09
العالم يؤمن فقط بلغة القوة.... العلاقات الدولية مبنية على الحق للاقوى لذا حقنا في الصحراء المغربية سننتزعه بالقوة
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18
7 - التحاكم الطاغوت السبت 07 أبريل 2018 - 11:10
الأمم المتحدة لن ترجع الصحراء المغربية ولن تعطي الحق للمغرب ولن ولن ولن . أيها المغرب تصالح مع الشعب وأعطي حقوق المغارب من تعليم و صحة وكذلك القضاء العادل وقسم التروة مع الشعب وسترى النتيجة . القوة تستمد من الله والشعب وليس من اعداء الوطن ولا ألامم المتحدة. إلى متى هذا الانبطاح الشعب المغربي يعرف كل شيء.
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10
8 - hamza السبت 07 أبريل 2018 - 11:11
الدولة المغربية تتعامل ببرودة أعصاب وهذا ما سيؤدي إلى قيام دولة جديدة في الصحراء والظليل على ذلك هو غوتيريس الذي يريد توسيع مهمة المينورسو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء وأنا كمغربي دافع للضرائب أريد أن يتم طرد البعثة وأن يكون الرد العسكري ردا ينهي ما تبقى من البوليزاريوا فحالة الحرب أقل تكلفة من حالة الاحرب التي تستنزف الثرواث والأثمنة التفضيلية للسلع والمحروقات في الصحراء أقل بكثير من باقي الجهات في المملكة فإما أن نكون سواسية أو لا نكون
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13
9 - romar السبت 07 أبريل 2018 - 11:12
السلام عليكم المرجو من الدولة ان تقوم بفتح المجال لى الشباب المغربي ودالك بتقديم السكن المجاني والعمل القار او الاستفادة من الامتيازات الاخرى التي تمنح الى الصحراوين كي يتوجهو الى المدن الصحراوية والعيش هناك لردع اولائك الانفصالين هد هو الحل .
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8
10 - الحمريطي مول الفول السبت 07 أبريل 2018 - 11:24
يبدو أن الامم المتحدة زاغت عن الطريق . لم يذكر الأمين العام احتلال البوليزاريو والجزاءر لمنطقة بير لحلو وتيفاريتي واقتصر على الكركرات. وهو أمر مريب . كما أنه رجع إلى الماضي الدفين وأشار إلى مضايقات نشطاء صحراويين في جنوب المملكة واقترح أن تشمل مهمة المينيرسو مراقبة حقوقية . وهذا التصرف يوحي إلى أن الامم المتحدة فقدت الحياد وأنها تتبنى إملاءات الدول الكبرى . وعلينا كمغاربة الاعتماد على الله وعلى أنفسنا. وأن مصالح الدول الكبرى تكسر كل القواعد والأعراف الدولية. وأن الظلم ظلمات ولكن النصر باءن الله .
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4
11 - مغربي أبا عن جد السبت 07 أبريل 2018 - 11:25
العصابة الإنفصالية هي التي تخرق القرارات الأممية وتستفز المغرب والمجتمع الدولي ، والتوبيخ يجب أن يوجه مباشرة إليها وليس للمغرب الذي يضبط النفس ويحترم قرارات الأمم التحدة رغم أن القانون يخوله الدفاع عن حدوده مع الجزائر في المناطق العازلة،
من جهة أخرى نسمع إنتقادات عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية والتي تنعم بالتنمية والأمن والأمان ومؤسسات الدولة تشتغل وتسهرعلى السير العادي الطبيعي لحياة الشعب ومقومات العيش الكريم، هل تسائل من بيده ملف الصحراء في الأمم المتحدة عن المحتجزين فيمخيمات العارفي تنذوف كم عددهم؟ ولأي دول ينتمون؟ وما هي صفتهم ؟ لاجؤون؟ أم متمردون؟ أو هم في قبضة عصابات عسكرية مرتزقة؟
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2
12 - mre السبت 07 أبريل 2018 - 11:26
"قلقه بشأن المضايقات التي يتعرض لها بعض النشطاء الصحراويين"، مدافعا عن مسألة توسيع مهام بعثة "المينورسو" الأممية لتشمل الملف الحقوقي=> هدا ويعتبره البعض منحازا للمغرب.
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2
13 - YOUSERSSIF السبت 07 أبريل 2018 - 11:29
القظية ديال الصحراء الغربية غادي تبقى هكذا معلقة والمستفيدين من هاد القظية هما المخزن والبوليزاريو
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-1
14 - rabat السبت 07 أبريل 2018 - 11:42
المسلسل السياسية طلعولينة في ريوسنا حتى كرهتونا نشعلوا التلفزة, الشعب يريد انتاج فيلم اكشن حقيقية انتاج مغربي 100/100 واخراج كوكرشة من الرمال المغربية ,هده فرصة لن تعوض لصالح المغرب لانه داءما يستورد المسلسلات الان جاءه الدور ليكون بطلا في اكشن حقيقة كي ترسخ في عقول كل من تطاول على سرق كيلو غرام 1 من الرمال المغربية
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0
15 - حسن السبت 07 أبريل 2018 - 11:44
تخفيف التوتر خاص شي جدار من الإسمنة المسلح بطول إرتفاع 20متر وعرض متر واحد على طول الشريط الحدودي بين الطرفين باش مي تجرأ تش حد ثاني لدخول لهذ لمناطق المغربية وفي حال كانت شي نتهاكات غادي تبان و يكون الرد جد قوي
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-2
16 - مغربي طنجاوي السبت 07 أبريل 2018 - 11:47
الامم المتحدة لن تحل المشكل وستزيد في عمره والحرب كذلك الا اذا فرضت علينا لابد من الحكمة والصبر والحنكة السياسية في انتظار الجديد عند دول الجوار فالجزاءر لابد ان تتعير وهي الجهة المسؤولة والمؤيدة للانفصاليين.ربما تكتوى هي ايضا بمشكل مماثل كاسبانيا التي احرجت امام انفصال كاتالونيا وتعاملت بصرامة ضد هذا المشروع.فللوقت اهمية كبرى ولهذا لابد من الصبر وانتظار جديد هذا العالم المتقلب.مع الاستعداد الجدي لاي طارء في الميدان واعادة فرض التجنيد العسكري للشباب والاهتمام بالصناعة الحربية ولو لاكتفاء ذاتي.
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0
17 - كبرها تصغار السبت 07 أبريل 2018 - 11:53
صدقني كجزائريين صلة الرحم لانعرفها الا بيننا وان كان لديكم كل هدا الحب المجنون والمشاعر الفياضة للجزائريين لمادا لاتنفقو منها على التوانسة و الليبيين و الموريطانيين اليسو اشقاء لكم ايضا الجزائر لها حدود مغ تونس و ليبيا و موريطانيا ونعيش في احترام مع هاته الشعوب لا الجزائر زايدت عليهم ولاهم زايدو عنا والكل في داره هده هي الجورى المبنية على الاحترام
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