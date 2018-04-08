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الرئيسية | سياسة | العثماني يؤكّد تجنّد المغاربة وراء الوحدة الترابية

العثماني يؤكّد تجنّد المغاربة وراء الوحدة الترابية

العثماني يؤكّد تجنّد المغاربة وراء الوحدة الترابية
هسبريس من الرباط
الأحد 08 أبريل 2018 - 14:14

جدّد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت ببني ملال، رفض المغرب الصارم لسياسة الأمر الواقع التي يحاول الانفصاليون عبثا فرضها في المنطقة العازلة، مؤكدا عزم وإصرار المملكة على التصدي لكل محاولة في هذا الاتجاه.

وشدد العثماني في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الخامس لحزبه، المنظم تحت شعار "جميعا لمواصلة البناء الديمقراطي"، على أن المغرب يرفض بشكل قاطع محاولات الانفصاليين فرض سياسة الأمر الواقع في هذه المنطقة العازلة، وكذا الانتهاكات التي تقوم بها الجبهة الانفصالية في كل من الكركرات وتيفاريتي وبئر لحلو، الساعية إلى تغيير الوضع القائم هناك.

وذكّر الأمين العام لحزب "المصباح" بالرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، حول التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، التي أعرب فيها ملك البلاد عن "رفض المغرب الصارم والحازم لهذه الاستفزازات والتوغلات غير المقبولة التي تشكل تهديدا لوقف إطلاق النار، وتنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتقوض بشكل جدي العملية السياسية".

وأكّد سعد الدين العثماني على "تجند الحكومة والشعب المغربي وراء ملك البلاد للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدفها"، مبرزا تلاحم ووحدة مختلف القوى السياسية الوطنية بخصوص قضية الصحراء المغربية.

ووقف العثماني عند الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مختلف مناطق المغرب عامة، وجهة بني ملال-خنيفرة على وجه الخصوص، وتحديدا في ما يتعلق بأولويات التشغيل والصحة والتعليم.

وبعد أن أبرز أن جهة بني ملال-خنيفرة تتوفر على العديد من المؤهلات الطبيعية والفلاحية والسياحية، دعا العثماني إلى "تضافر الجهود ومواصلة العمل حتى تستفيد ساكنة المنطقة من ثمار التنمية المنشودة في العديد من المجالات"، مشيرا إلى أن "الدراسة التقنية المتعلقة بإحداث سكة حديدية ببني ملال قد شارفت على الانتهاء، علاوة على البرامج الاجتماعية التي تستهدف عددا من الفئات الاجتماعية، خصوصا التي تعاني من الهشاشة والعوز".

أما عبد الله موسى، الكاتب الجهوي للحزب، فأشار إلى أن "اللقاء يشكل مناسبة للتعبير عن مدى أهمية المشاركة السياسية بكل مسؤولية ونزاهة، للمساهمة في تحقيق أهم تطلعات الشعب المغربي وفق منهج الأولويات، صيانة لحقوقه وخدمة لمصالحه العامة على قدم المساواة"، مشددا على ضرورة "الانخراط الفعال للجميع لمواصلة بناء صرح الديمقراطية الحقيقية، وتعزير دور المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مسلم الأحد 08 أبريل 2018 - 14:49
الوطن لكم والوطنية لنا
الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء
خيرات البلاد والامتيازات والكريمات والتقاعد المريح لكم و الرصاص الحي والجوع والعطش والمرض لنا
بئس الوجوه تقابلونا بها وبئس الكلام توجهونا لنا
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20
2 - ملاحظ الأحد 08 أبريل 2018 - 14:52
المغاربة وراء الملك ومع الملك بعد الله اما انت فقد كرهتنا في العمل السياسي حسبي الله ونعم الوكيل
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-4
3 - ابنائكم اولا الأحد 08 أبريل 2018 - 14:52
بما أن ابنائكم وأبناء الوزراء والنواب والمستشارين واصحاب المناصب العليا يستفيدون من كل شئ فقد ان الاوان ليكونوا في طليعة من سيدافع عن الوطن .
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18
4 - كريمو الأحد 08 أبريل 2018 - 14:58
حداري ايها الشعب المغربي ان تجر الى حرب لاناقة لك فيها و لا جمل ان اشتعلت الحرب بين المغرب و البوليساريو ستكون كارثية على الاقتصاد المغربي و المواطن هو الدي يؤدي الفاتورة وللدين يستصغرون البوليساريو عودو قليلا الى الوراء و ما تكبده المغرب من خسائر في العتاد و الارواح واسرى منهم من قضى في سجون اابوليساريو ولم تاخد عوائلهم فلس واحد من التعويض وللدين يراهنون على حرب ضد الجزائر و التي لن تكون و الجزائر بمنئا عنها نحن منشغلون با تنمية و السدود وانجازات في شتى المجالات و تسليم السكن المحترم للمواطن الدي صار عادة اسبوعية في جميع مناطق البلاد اللهم ادم نعمة الامن على اوطننا امين
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3
5 - خنيفرة الأحد 08 أبريل 2018 - 15:03
ان سكان اقليم خنيفرة وطنيون ولا يرضون ان تغتصب ارضهم وهم جد غيورون على وطنهم وملكهم ووحدتهم الترابية . وهم يلبون نداء الوطن كلما استلزم الامر ذلك والتاريخ يشهد على ذلك.
سعادة الرئيس : ان البطالة والفقر والهشاشة وصعوبة الظروف المعيشية لهذا الاقليم والتي تجعله في المراتب الاخيرة من حيث المستوى المعيشي لكل الجهات المغربية ، تجعل الشباب يستاء ويتجه الى الانحراف ويغوص في مستنقع المخدرات .
نرجو منكم سعادة الرئيس الالتفات لاقليم خنيفرة لخلق مشاريع توفر الشغل لابناء المنطقة لانقاذ ما يمكن انقاذه من الشباب الذي نعول عليه في الدفاع عن وطننا الحبيب.
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2
6 - احساين الأحد 08 أبريل 2018 - 15:09
سوف اكون في الصفوف الامامية اما سأموت واما جريح و اما اسير.....ولكن السيد رئيس الحكومة غير وضحوا للشعب ما معنى المنطقة العازلة حسب اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين المغرب و جبهة البوليزاريو.....الكل يتحدث و يحلل ويكرر المنطقة العازلة.....
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0
7 - moi eme الأحد 08 أبريل 2018 - 15:12
اين مدينة سيدي قاسم من التنمية ام نحن لسنا مغاربة وانتم تعرفون جيدا تاريخ هذه المدينة وما قدمت من رجال دافعوا وسجنوا عند البوليزاريو بدفاعهم عن الوطن وان اردت اعطيك اسماءهم
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