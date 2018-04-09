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الرئيسية | سياسة | هذه رسائل "إعلان العيون" إلى البوليساريو والجزائر والأمم المتحدة

هذه رسائل "إعلان العيون" إلى البوليساريو والجزائر والأمم المتحدة

هذه رسائل "إعلان العيون" إلى البوليساريو والجزائر والأمم المتحدة
عبد الرحيم العسري من العيون
الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:00

وقع زعماء الأحزاب السياسية المغربية والبرلمانيون والمنتخبون والشيوخ والأعيان والعديد من الأطر الصحراوية، المشاركون بمدينة العيون في اجتماع الأحزاب، على "إعلان العيون"، الذي تضمن 15 موقفاً ردا على استفزازات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة وتجاهل المنتظم الدولي لتحذيرات الرباط.

وأشرف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، على عملية توقيع "إعلان العيون" من لدن قيادات الأحزاب وممثلي ساكنة الصحراء، الذين أعلنوا للرأي العام الوطني والإقليمي والقاري والدولي، شجبهم ورفضهم لما تقوم به جبهة البوليساريو مؤخرا من أعمال عدائية "بُغية خلق واقع جديد؛ وذلك بالشروع في محاولة نقل بعض عناصرها المدنية والعسكرية من لحمادة بالجزائر، وبتشجيع من هذه الأخيرة، إلى المناطق العازلة، الشيء الذي يشكل خرقا سافرا لاتفاق وقف إطلاق النار وتجاهلا لإرادة المنتظم الأممي وقرارات مجلس الأمن".

وأشاد المشاركون في لقاء العيون بالخطوات التي يقودها الملك محمد السادس دفاعاً عن الحقوق الثابتة، كما نوهوا بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التطورات الأخيرة بالمنطقة. كما أشادوا بالإجماع الوطني في مواجهة تلك الاستفزازات؛ "الأمر الذي يترجم وعي الشعب المغربي ويقظته في مواجهة مناورات الخصوم، والتأكيد على أننا جميعا عاقدون العزم على التصدي لكل مناورة من شأنها تغيير الوضع الحالي والتاريخي لهذه المناطق".

ووجهت الوثيقة الموقعة تنبيهاً شديداً إلى الأمم المتحدة بضرورة عدم التساهل مع هذه التصرفات الاستفزازية والتعامل معها بما تفرضه مسؤولية صيانة الأمن والاستقرار، ودعت المينورسو، ومن خلالها المنتظم الدولي، إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة والرادعة لإجبار البوليساريو على الانسحاب من هذه المناطق، وإزالة كل مظاهر محاولاته الهادفة إلى إحداث واقع جديد بالمنطقة.

وفي أجواء مفعمة بالحماس والتعبئة المستمرة، جدد المشاركون تشبثهم بالحل السلمي السياسي المستدام المتوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها الجهة الوحيدة ذات الصلاحية للبحث عن حل يضمن صيانة حقوق المغرب ويصون السلم في المنطقة.

"الخيار الوحيد لإنهاء هذا الصراع المفتعل يكمن في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الذي اقترحه المغرب كإطار للتفاوض والذي وصفه المنتظم الدولي بأنه جدي وذو مصداقية، وما فتئت تتسع دائرة الدول الداعمة له"، يُضيف المصدر ذاته الذي دعا المنتظم الدولي إلى "العمل على جعل حد لمعاناة إخواننا المحتجزين بمخيمات لحمادة بعيدا عن أرضهم وأهلهم في ظروف مأساوية وحرمان تام من أبسط حقوق الإنسان".

"إعلان العيون" أشاد أيضاً بما أبان عنه سكان الصحراء "من حب للوطن وإخلاص لأواصر البيعة للعرش العلوي المجيد ووفاء لجلالة الملك محمد السادس، وإسهام إيجابي وفاعل في المسار السياسي الديمقراطي والتنموي ببلادنا، مما أصبحت معه هذه الأقاليم دعامة أساسية في بناء المغرب الجديد".

وأضاف المصدر أن سكان أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب يشكلون، حسب بعثة المينورسو، "أغلبية، ويمثلون إرادة المواطنين بهذه الأقاليم التي عبروا عنها في العديد من الاستحقاقات الانتخابية المشهود بنزاهتها وطنيا ودوليا".

وسجل الواقفون وراء النداء اعتزازهم بما تشهده أقاليم الصحراء من "نهضة تنموية متعددة الأبعاد، التي ستعرف تطورا أكبر بفضل النموذج التنموي الخاص بها الذي أطلقه الملك محمد السادس، مما ستصبح معه هذه المناطق قطبا اقتصاديا يعول عليه في إحداث نقلة نوعية رائدة للتنمية المندمجة بهذا الجزء من وطننا، ويمكن من التثمين الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية بما يضمن الرفع من مستوى استفادة الساكنة المحلية من ثمارها؛ الشيء الذي يبعث على الثقة في المستقبل".

علاوة على ذلك، استنكر المصدر نفسه تمادي النظام الجزائري في خلق أسباب ومبررات استمرار هذا التوتر المفتعل، وتجنيد كل طاقاته لمعاكسة بلادنا إقليميا وقاريا ودوليا، مضيفاً: "نتأسف على انعدام التعاطي الإيجابي للجزائر مع ما أعربت عنه بلادنا، ملكا وأحزابا، من أجل تنقية الأجواء بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين".

وجدد الموقعون على الإعلان دعوتهم إلى الإخوة الجزائريين للتخلص من "عوائق الأمس واستحضار المحطات المشرقة من كفاحنا المشترك بعيدا عن رواسب الحرب الباردة التي يشكل هذا التوتر المفتعل بمنطقتنا أحد تداعياتها المؤلمة التي تحول دون بناء الاتحاد المغاربي، ويعطل مسار التنمية والتعاون بين بلدينا الشقيقين".

وختم "إعلان العيون" رسائله بالدعوة إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكريس تضافر جهود كل فعاليات وشرائح المجتمع لمواصلة التعبئة واليقظة، "لإحباط كل أشكال المناورات الممنهجة والمتصاعدة التي يدبرها خصوم البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ياسمينة الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:18
احسن ما يمكن أن يفعله المغرب هو أن يعطي لسكان الصحراء الوحدويون حق الدفاع عن مغربية صحراءنا خصوصا العائدون من جحيم تندوف واللذين يعرفون كل صغيرة وكبيرة في الملف. ..وهم كتر وذو وزن تقيل. ..لأنهم من مؤسسي ما يسمى بالبولساريو لكي يعرف العالم أن هده الشرذمة ليست الممتل الوحيد كما تدعي ....لا توجد حركة تحرير وطني واحدة بالعالم رجع أو استقل أغلب مؤسسيها. ..لأن ما بني على باطل فهو باطل
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4
2 - وحدوي الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:25
على المنتظم الدولي ان يعي جيدا بان جبهة البوليساريو ليست بالممثل الشرعي والوحيد للصحراء فلا يعقل ان تمثل اقلية في حمادة تندوف اغلبية في كبريات مدن الصحراء المغربية من اجل ذلك علينا كصحراويين وحدويين ان نسمع صوتنا لكل العالم ....كفى من من تصرفات هذه المليشيات المارقة عن القانون كاني بهم قطاع طرق او صعاليك في الثلث العزل من صحرائنا الحبيبة ....نحن اولى بالزحف نحو تفاريتي وبيرلحلو والمحبس لنقطع الطريق امام هؤلاء الصعاليك
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7
3 - Hamido الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:30
وان كنا نثمن اجتماع الأحزاب في العيون.فهناك غصة في الحلق.فهؤلاء الأحزاب بما فيهم أحزاب الأغلبية لم يصوت عليهم الا القليل من الناس أما عن طريق شراءهم ب200 درهم وأما المستفيدون من الريع.أدن هم يمثلون أنفسهم.وهده الحقيقة يعرفها قطاع الطرق وصنيعتهم الجزائر.وبعيدا عن هده الحقيقة المرة.هناك المواطن المغربي الدي لا يمكن مساومته عن ارضه.هدا المواطن يريد أن يعرف من يمسك بملف الصحراء ومن جعل مجموعة من الصعاليك تستقوي بهده الطريقة.إشراك المواطن بآت أمرا ضروريا.
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4 - وحدوي الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:35
التطبيق الفعلي للجهوية الموسعة سياسيا وماليالكل جهة سياستها الجهويةولافرق بينالجهات الثلاتة عشر جهة العيون الداخلة كجهة الرباط اوجهة فاس...الخ .لكن توحيد الاسعار و الرواتب والوظائف ضروري للوحدة الوطنية .والا لامعنى للوحدة.
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5 - عمر الاثنين 09 أبريل 2018 - 15:37
يالله طلقونا لفراجة اش كتسناو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
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