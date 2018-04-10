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استطلاع هسبريس
- مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم
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كُتّاب وآراء
الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة
ردت الجزائر على اتهامات المغرب، بمساعدة جبهة البوليساريو، مؤكدة أنها "ترفض كل المحاولات المغربية لإقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي".
وقال سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري، اليوم الاثنين، "نؤكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه أشقائنا الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم، التي تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية".
وأضاف المتحدث ذاته: "نؤكد على موقف بلادنا المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، وهو لا يعني البتة أنها (بلادنا) طرف في هذا النزاع، بل وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية".
وكان الملك محمد السادس قد حمّل في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، الجزائر "المسؤولية الصارخة" في قضية نزاع الصحراء، منبها إلى أنها هي "التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
تتكلمون عن المبادئ و تقرير المصير لجوج صحراوة و نسيتو اللي عاونكم و دار فيكم الثقة
انا مني ساطالب باسترجاع كل الاراضي المنسوبة لكم مند عهد الاتراك
ثم و الله مانطلقكم
فجاء موقف المغربي بالرفض ,بعدها توجه الصحراويين الى الدول
العربية لطلب المساعدة ,لكن جميعهم رفض الا القذافي والجزائر
الذين قبلو بمساعدتهم بالسلاح,بعدها خرج الاستعمار الاسباني
من شدة المعارك ,فدخل المغرب الى الصحراء وقتسمها مع
موريتانيا التي كان المغرب يطالب بها ايضا هههههههه
الجزائر سلحت البوليساريو لان المغرب لم يسلحهم
وبفضل السلاح تم اخراج اسبانيا من الصحراء
و هم يتناسون ان قضية الصحر اء هي قضية الشعب المغربي كله و ليست قضية المخزن كما يقولون. يعرفون دلك لكن يتناسون لغرض إلهاء الشعب الجزائري المغلوب على أمره بهده الخرافة"تقرير المصير"لكنها خرافة مكلفة كثيرا لهم بدون مقابل و مكلفة لنا أيضا لكن بمقابل أنها دفاع عن قضية عادلة و دفاع تواجدنا الفعلي فوق صحرائنا. لكن هم ﻻيردوا ان يفهموا و حتى شعبهم استحمروه
......اتذكر مكالمة الحسن الثاني رحمه الله إلى بومدين بعد عملية امكالة 2 حيث قال له:
......... ماذا تريد الحرب أو السلام ؟
هذه هي سياسة الجزائر الحالية لا تريد حربا ولا سلاما
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