الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة

هسبريس - متابعة

ردت الجزائر على اتهامات المغرب، بمساعدة جبهة البوليساريو، مؤكدة أنها "ترفض كل المحاولات المغربية لإقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي".

وقال سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري، اليوم الاثنين، "نؤكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه أشقائنا الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم، التي تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف المتحدث ذاته: "نؤكد على موقف بلادنا المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، وهو لا يعني البتة أنها (بلادنا) طرف في هذا النزاع، بل وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية".

وكان الملك محمد السادس قد حمّل في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، الجزائر "المسؤولية الصارخة" في قضية نزاع الصحراء، منبها إلى أنها هي "التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو".