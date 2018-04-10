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الرئيسية | سياسة | الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة

الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة

الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 13:35

ردت الجزائر على اتهامات المغرب، بمساعدة جبهة البوليساريو، مؤكدة أنها "ترفض كل المحاولات المغربية لإقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي".

وقال سعيد بوحجة، رئيس مجلس النواب الجزائري، اليوم الاثنين، "نؤكد مرة أخرى موقف الجزائر تجاه أشقائنا الصحراويين الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم، التي تعد قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية".

وأضاف المتحدث ذاته: "نؤكد على موقف بلادنا المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، وهو لا يعني البتة أنها (بلادنا) طرف في هذا النزاع، بل وترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي، طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية".

وكان الملك محمد السادس قد حمّل في الرسالة التي سلمها وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، الجزائر "المسؤولية الصارخة" في قضية نزاع الصحراء، منبها إلى أنها هي "التي تمول، وهي التي تحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - الوطنية الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:11
قضية تصفية استعمار حسب المواثيق الدولية التي تصطنعونها انتم في خيالكم وفي اذهانكم المتحجرة اما المواثيق الدولية فهي مع الحكم الذاتي وتصفية الصراعات التي تدعمونها انتم بامولكم التي كان عليكم خدمة الشعب بها عوض تجويعه
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76
2 - aba hynde الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:12
مكتحشموش يا الخونة
تتكلمون عن المبادئ و تقرير المصير لجوج صحراوة و نسيتو اللي عاونكم و دار فيكم الثقة
انا مني ساطالب باسترجاع كل الاراضي المنسوبة لكم مند عهد الاتراك
ثم و الله مانطلقكم
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54
3 - تمغربيت الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:13
هذا الكلام اضحكوا به علي شعبكم لكن أي واحد يعرف التاريخ والخرائط القديمة وايضا موقفكم من كثير من حالات التقسيم في العالم سوف يفهم الموضوع جيدا.. اتمنى ان تبدأو بتقرير المصير من داخل بلدكم لأن لديكم من يطلبه مادم انكم مع الشعوب في تقرير مصيرها..
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48
4 - مجرد عابر سبيل الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:13
نقول للجزائر المكسي بحوايج الناس عريان المعنى أن دولتكم قامت على أراضي مسروقة و لا بد في نهاية المطاف أن تعود تلك الأراضي لأهلها و يعود الجزائر كما كانت مجرد مدينة تطل على البحر الأبيض المتوسط و سنرى الكثير من التغيرات في السنوات المقبلة في هده الرقعة الجغرافية لقد أضعتم فرصتكم عندما تركتم بلدك متخلفة في كل المجالات و انشغلتم بالصحراء المغربية أعدائكم اليوم كثر و سقوطكم قريب و الله يمهل و لا يهمل
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46
5 - دوار الخربة الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:19
إذا كانت الجزائر تؤمن بتقرير الشعوب لمصيرها فعليها أن تظهر دلك بإعطاء القبائل والمزاب حقهم في تقرير مصيرهم أولا
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37
6 - HAMID الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:19
الواقع يقول ان الصحراويين طلبو من المغرب بمساعدتهم بالسلاح
فجاء موقف المغربي بالرفض ,بعدها توجه الصحراويين الى الدول
العربية لطلب المساعدة ,لكن جميعهم رفض الا القذافي والجزائر
الذين قبلو بمساعدتهم بالسلاح,بعدها خرج الاستعمار الاسباني
من شدة المعارك ,فدخل المغرب الى الصحراء وقتسمها مع
موريتانيا التي كان المغرب يطالب بها ايضا هههههههه
الجزائر سلحت البوليساريو لان المغرب لم يسلحهم
وبفضل السلاح تم اخراج اسبانيا من الصحراء
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-63
7 - أمين مراري الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:20
رسالة عجزة المرادية كلها نفاق ...اكبر كيان منافق على وجه الارض يحتضنون المرتزقة فوق ترابهم ويزودونهم بملايير دولارات الشعب الجزائري المحقور ويعطونهم الاسلحة وفي الاخير يقولون بكل وقاحة ودون خجل نحن لسنا طرفا في النزاع ....يتحججون بحق تقرير مصير الشعوب فلماذا ارتعشتم من اسبانيا في قضية كتالونيا يا جبناء ولاذا لا تعلنون تعاطفكم مع اكراد تركيا ههههه انه الخوف الجبن من تركيا واسبانيا والخوف من ايران في قضية شعب الاحواز والخوف من روسيا في قضية احتلالها للقرم .
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24
8 - السفير الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:23
لنقل ان الجارة السوء الجزاءر ليس لها دخل في صحراءنا المغربية فلتخرج المينورسو ويسترجع المغرب الارض المنزوعة السلاح ولنرى من أين سيخرج هؤلاء المرتزقة بأسلحتهم ...نعم سيأتون من داخل الحدود الجزائرية وهنا سيظهر الوجه الحقيقي للعسكر الجزائري
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20
9 - simo الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:24
إذا كانت فعلا للجزائر موقف مساندة الشعوب لتقرير المصير بهدف الإستقلال فما هو موقفها من استقلال إقليم الباسك في اسبانيا والشيشان من روسيا والأكراد و....؟ فهدفها واضح من نزاع الصحراء هو بتر الصحراء من المغرب بالعملاء لها من البوليزاريو وبعدها تنقلب عليهم وتصبح هي المسيطر على هذه المنطقة. فهي تدفع الآن أجور أكثر من 15000 مقاتل زيادة على الدعم العسكري واللوجيستيكي، وكذلك الدعم السياسي وانفصاليو الداخل والذي يتطلب أكثر والذي يقال أنه وصل 200 مليار أورو. فهي لا تريد ان تخرج أكثر خسارة في هذا النزاع. فهي تريد أيضا زعزعة المغرب لكن بغبائها هذا فلا تزيد سوى من وحدة الصف المغربي.
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16
10 - omar v الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:25
هاد الجزائريين راه ليس لديهم حل آخر سوى معاكسة المغرب في استرجاع حقوقه. ليس لهم مشروع مجتمعي و ﻻ مشروع اقتصادي وﻻ مشروع سياسي، و هدا شيء واضح فحتى لم يجدوا رئيسا لهم غير هدا الرئيس المومياء،ألم تروه اﻻمس جاؤوا به من المصحة، حتى قفازات في الرجلين لم ينتبهوا الى ضرورة إزالتها. تلك القفازات استعملناها ﻷبي يوا في المستشفى حين اراد الخضوع لاختبارات الدم.
و هم يتناسون ان قضية الصحر اء هي قضية الشعب المغربي كله و ليست قضية المخزن كما يقولون. يعرفون دلك لكن يتناسون لغرض إلهاء الشعب الجزائري المغلوب على أمره بهده الخرافة"تقرير المصير"لكنها خرافة مكلفة كثيرا لهم بدون مقابل و مكلفة لنا أيضا لكن بمقابل أنها دفاع عن قضية عادلة و دفاع تواجدنا الفعلي فوق صحرائنا. لكن هم ﻻيردوا ان يفهموا و حتى شعبهم استحمروه
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13
11 - بوخدادا الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:26
الجزائر وصلت لدرجة كبيرة من الخبث والنفاق السياسي ...
......اتذكر مكالمة الحسن الثاني رحمه الله إلى بومدين بعد عملية امكالة 2 حيث قال له:
......... ماذا تريد الحرب أو السلام ؟
هذه هي سياسة الجزائر الحالية لا تريد حربا ولا سلاما
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11
12 - nabil الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:28
ترفض كل المحاولات المغربية لإقحام الجزائر في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي الله يعطيكم الذل ياحكام الجزاءر الى كنتو رجال خورجوسوق هدوك المرتزقة
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12
13 - intidam الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:32
إن كنتم مع حق الشعوب لتقرير مصيرها إجتهدو اولا في قرير مصير الشعب الجزائري الذي لا توفروا له ابسط الاشياء كالبطاطا والحليب وإن كان كذلك يهمكم تقرير مصير الشعوب فلماذا لا تقرروا مصير جمهورية القبائل الديموقراطية بالمناسبة نحن نعترف بجمهورية القبائل الديموقراطية هم الجزائريين الأحرار ، فأما بوزباليو انتم من صنعتمونه فدبرو له عن مأوى أما أرض المغرب فستبقى للمغاربة من طنجة الكويرة بوزباليو انفصاليين خونة كلهم مغاربة أما الجزائر فتذهب الى الجحيم
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9
14 - ملايير اموال الشعب الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:36
مآت الملايير من اموال الجزائريين الفقراء المغلوبين صرفت على هذه الجماعة الارهابية والمرتزقة والآن ينفون انهم طرفا في النزاع. هذه حماقة وسذاجة قصر المرادية.
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8
15 - محمد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:36
اانتم تدعون تقرير المصير للشعوب لمادا لا تساندوت تقرير المصير كاتالونت يا وفنزويلا ونيجيريا وكينيا وغيرهما عندهم انغصاليين يريدون انفصال فقط فلسطين جنوب افربفيا هتن دولتان العالم كله بسندهم لاتحشرفو انفسكم تظنون ان العالم غبي مثل شعوبكم .يجب اولا تقرير المصبر السعب الجزائري مند خمسين سنة من الحكم العسكري انتم رجال حاشى لله منافقين جنا نحن سنكون في الموعد هيا ابدئوا الحرب ان كنتم رجال انتم احفار السهدائ حاسى للله
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6
16 - البعمراني الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:39
الا يخجل هؤلاء الجزاىريون يقولون هم يؤيدون مبدأ تقرير المصير للشعوب لماذا لم نسمع لكم رأي عندما اعلن الشعب الكتالوني تقرير مصيره ام تكيلون بمكيالين فلو كنت فعلا اصحاب مبادئ كما تدعون لكنت من مؤيدي كاتلونيا والباسك في اسبانيا وشعب القرم الذي ضمته روسيا قوة وكنتم مع الشعب الشيشاني في تقرير مصيره
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7
17 - العربي الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:40
ها حنا غادين نصفيوا مشكل الصحراء المغربية وديك الساعة عاد غدين وريوك تقرير المصير ديال بصح بصحرائنا الشرقية لي تبرعتوا بخيراتها سنين هاذي وحنا سادين عينينا.
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3
18 - سعيد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:41
"نؤكد على موقف بلادنا المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار، لنفترض ان هذا هو مبدأ الجزائر لكن الواقع يقول عكس ذالك انكم تسعون لتفتيت الدول الاسلامية فقط ألم ترفض الجزائر إستقلال كوسوفو المسلمة عن صربيا الصليبية بعد كل المذابح فيها ،وبالمقابل إعترفت باستقلال تيمور الشرقية عن البلد المسلم أندونيسيا و تدعم إنفصال الصحراء عن المغرب المسلم وترفض انفصال كتالونيا عن إسبانيا ،سبحان الله كل شئ قذر تجد الجزائر تسبح فيه. منذ ايام كٌتِبت تهنئة باسم رئيسكم لنجاح السفاح السيسي في الانتخابات المزورة ،والكل يعرف دعمكم للمجرم بشار والعلاقات الطيبة اللتي تجمع دولتكم بشيعة إيران ،لذالك اتمنى ان تختاروا لونا واحدا إما الابيض او الاسود على الاقل لإيهامنا بانكم تمتلكون مبدأ وتدافعون عنه
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2
19 - يونس الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:43
رسالة الجزائر لا تغير شيء من موقف المملكة تجاه وحدته الترابية و يبقى المغرب دائما مستعد للدفاع على أرضه من المتوسط ألى الحدود مع موريطانيا
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2
20 - كمال المانيا الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:48
هؤلاء حكام الجزائر الشغل الشاغل لديهم هو المغرب ، يعني والله حقد غريب ليس له مثيل. حياتهم تتمحور حول المغرب فقط. اصبحوا مريضين بالمغربفوبيا.نسوا ان المغاربة ماتوا من اجل استقلالهم وان السلاح دخل من المغرب وان محمد الخامس خطب في الامم المتحدة من اجل استقلال جارة السوء. مرض خبيث اصاب شمال افريقيا.انا قالها لي تونسي والله. قال لي سوسة في المغرب العربي. انا اقول ورم خبيث. من اجل حرب الرمال في الستينات والحقد والكره لما هو مغربي اصبح في دمهم. قهرونا بالكلام علي مساندة الشعوب ، فلتساعدوا الشيشان والباسك وكتلانيا والأكراد.... كلام فارغ وعقلية قديمة والله لازالوا متأخرين في دماغهم. غدارين يعضوا الايدي التي مدت اليهم.كل برامجهم التلفزية يتم اقحام المغرب فيها، اي موضوع كان .لما فتحت رونو مصنع السيارات الكبير والله فيهم من كان سيموت من الغيض.عندهم احد )المحللين السياسيين( اسم زيدان خليف لما يتحدث عن المغرب يرتعش بشدة الحقد والكره. الله انصرنا عليهم. يجب ان نكون مستعدين عسكريا لهم.الحاقدين.
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2
21 - Said el maakoul الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:48
إذا كانت الجزائر تؤمن بتقرير الشعوب لمصيرها فعليها أن تظهر دلك بإعطاء القبائل والمزاب حقهم في تقرير مصيرهم أولا,,, وتترك لهم التظاهر بكل حرية لتعبير عن مشاكلهم من الاطهاض والقمع الدي يعانوه من طرف نظام العسكر الجزاءري???
انشر ي هسبريس
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2
22 - fahimi الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:52
Les diplomates algériens sont hypocrites et faux jetons. Ils arment le Polisario et ils disent qu'ils ne sont pas concernés et ils osent défendre leur supercherie devant la communauté internationale. L’escroquerie pour voler les terres marocains est maintenant terminée
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0
23 - يوسف الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:53
وغابغاو يرشحو بوتفليقه لولاية رقم .....اوكايعطيو للشعب الي رباو فيه الحقد على خوتهم المغاربة حقنة البنج باش مايدير والو ..كما تكونوا يول عليكم او الحق اسم من اسماء الله عزوجل وانه يمهل ولا يهمل والايام بيننا ،انتظروا اني معكم من المنتظرين .
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24 - برجوق مغربي محايد الثلاثاء 10 أبريل 2018 - 14:57
السيد سعيد بوحجة رءيس مجلس النواب يعني الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية. الرجل صرح أن بلاده تساند الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ولا علاقة لها بما يقع . على الأرض الشعب الصحراوي الذي ذكره الرجل يمتطي دبابات مدرعات آليات عسكرية في أراض مغربية منزوعة السلاح . وليشهد المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية على تصريح الرجل الثاني في الجمهورية الجزائرية . و لم يشر المسؤول إلى الشعب الصحراوي المغربي الذي يعيش في العيون والداخلة وغيرهما من المدن الصحراوية والشعب الصحراوي الآخر الذي يعيش داخل المغرب بعد هروبه من قبضة الاستعمار الاسباني وأن الشعبين يعيشان في بلدهما المملكة المغربية في امن وسلام. نوجه عناية السيد بوحجة أن اسطوانة تقرير مشروخة منذ مدة وأن الحرب الباردة التي مازلتم تؤمنون بها قد ولت . وأن الصحراويون الأحرار سيدافعون عن المغرب لارغام شعبكم الصحراوي إلى الرجوع إلى تندوف .
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