24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:01
|13:34
|17:06
|19:59
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "مسار ملغوم" يرافق العدالة الانتقالية في تونس
- مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم
- قراءة في عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء
- استخدام أسلحة كيماوية بسوريا يثير سخط كندا
- الجزائر تردّ على رسالة المغرب إلى الأمم المتحدة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب والسنغال .. النقل الجوي يجمع ساجد وسيك
استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ميمونة نضوية سيك، وزيرة النقل الجوي وتنمية البنيات الملاحية في السنغال، والوفد المرافق لها، بمناسبة الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب.
وتمحور اللقاء حول الآفاق المستقبلية لتقوية العلاقات بين البلدين وتطويرها، إذ أشاد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بعلاقة الصداقة والتعاون التي تربط بين المغرب والسنغال في العديد من المجالات، وكذا التطور الذي تعرفه هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي، وعلى أهمية النقل الجوي والآفاق الواعدة لتطويره.
من جانبها، تطرقت وزيرة النقل الجوي وتنمية البنيات الملاحية بالسنغال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرة عن طموحها إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في مجال النقل الجوي، ومنوهة بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية في تطوير منظومة النقل الجوي، سواء على مستوى المنشآت المطارية أو على مستوى تنويع العرض.
واتفق الطرفان، خلال اللقاء ذاته، على السعي نحو تثمين العلاقات بين المغرب والسنغال على مستوى البنيات التحتية للنقل الجوي، والمضي بها إلى الآفاق التي يطمح إليها قائدا البلدين.
يشار إلى أن اللقاء عرف حضور مدير ديوان الوزير، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمدير العام للطيران المدني، ومدير النقل الجوي، والمندوب الجهوي لوزارة السياحة بجهة الدارالبيضاء سطات.