المغرب والسنغال .. النقل الجوي يجمع ساجد وسيك

هسبريس من الرباط

استقبل محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ميمونة نضوية سيك، وزيرة النقل الجوي وتنمية البنيات الملاحية في السنغال، والوفد المرافق لها، بمناسبة الزيارة التي تقوم بها إلى المغرب.

وتمحور اللقاء حول الآفاق المستقبلية لتقوية العلاقات بين البلدين وتطويرها، إذ أشاد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بعلاقة الصداقة والتعاون التي تربط بين المغرب والسنغال في العديد من المجالات، وكذا التطور الذي تعرفه هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي والتنموي، وعلى أهمية النقل الجوي والآفاق الواعدة لتطويره.

من جانبها، تطرقت وزيرة النقل الجوي وتنمية البنيات الملاحية بالسنغال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، معبرة عن طموحها إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في مجال النقل الجوي، ومنوهة بالمجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية في تطوير منظومة النقل الجوي، سواء على مستوى المنشآت المطارية أو على مستوى تنويع العرض.

واتفق الطرفان، خلال اللقاء ذاته، على السعي نحو تثمين العلاقات بين المغرب والسنغال على مستوى البنيات التحتية للنقل الجوي، والمضي بها إلى الآفاق التي يطمح إليها قائدا البلدين.

يشار إلى أن اللقاء عرف حضور مدير ديوان الوزير، والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات، والمدير العام للطيران المدني، ومدير النقل الجوي، والمندوب الجهوي لوزارة السياحة بجهة الدارالبيضاء سطات.