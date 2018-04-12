حزب الحركة الشعبية يستعد لعقد المؤتمر الثالث

هسبريس من الرباط

انتُخب سعيد أمسكان رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة بالرباط، وخصص لتقديم الإطار المرجعي لعملها الذي يحدده النظامان الأساسي والداخلي للحزب، ولانتخاب رئيسها ومقررها العام وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عنها.

وبحسب بلاغ للحزب، فقد تم أيضا انتخاب محمد السرغيني نائبا لرئيس اللجنة التحضيرية، وحاتم بكار مقررا، وعدي السباعي رئيسا للجنة القوانين والأنظمة، وحمو أوحلي رئيسا للجنة البرامج والأرضية السياسية، ونزهة بوشارب رئيسة للجنة الإعلام والتواصل، ومحمد الغراس رئيسا للجنة المالية والإعداد اللوجستيكي، ولحسن سكوري منسقا للجنة الإشراف على انتداب المؤتمرين.

الاجتماع الذي ترأسه امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بحسب البلاغ ذاته، عرف المصادقة على المقرر التنظيمي للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر، ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنها، اتفقوا على استكمال هياكل لجانهم يوم غد الخميس بالرباط".