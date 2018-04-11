24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3006:5913:3417:0619:5921:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. مريانة يرغب في الرحيل عن الكوكب المراكشي ‎ (5.00)

  2. اتجاه جديد من اليابان .. الاستحمام في الغابات (5.00)

  3. مشروع "قانون يتيم" يقطع الطريق على نقابات "الزعامات الخالدة" (5.00)

  4. الأمن يشهر السلاح لتوقيف مبحوث عنه في فاس (5.00)

  5. النظام الأساسي لأطر الأكاديميات يرى النور قريبا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مساهل: الجزائر ليست طرفاً في قضية الصحراء

مساهل: الجزائر ليست طرفاً في قضية الصحراء

مساهل: الجزائر ليست طرفاً في قضية الصحراء
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:16

قبيل أيام من صدور قرار مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء، وفي سياق تهديد المغرب بالتدخل العسكري ضد الجبهة، رفضت الجزائر اعتبارها طرفاً في هذا النزاع بين المغرب والبوليساريو، وشددت على أن دعمها للجبهة موقف ثابت.

جاء ذلك على لسان عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، في حوار أجرته معه قناة "فرانس 24" في باريس، اعتبر خلاله أن "دعم الجزائر لحق تقرير المصير في الصحراء ليس بسر، بل هو موقف ثابت".

يأتي هذا الموقف رغم توجيه أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، دعوة إلى الجزائر من أجل تقديم مساهمات مُهمة في العملية السياسية، وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.

وشدد وزير الخارجية الجزائري في تصريحاته على أنه "لحل النزاع، لا بديل عن مفاوضات بين المغرب والبوليساريو"، معتبراً أن القضية "ليست بين المغرب والجزائر، بل بين المغرب والشعب الصحراوي والأمم المتحدة".

في المقابل، أقر مساهل بأن الجزائر استفادت دبلوماسياً ولوجستيكياً من دعم المغرب وتونس إبان حرب الاستقلال، وقال إن تصريحات المغرب بالتدخل العسكري في المناطق العازلة بسبب البوليساريو "خطيرة".

وبخصوص الوضعية الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد أول ظهور رسمي له منذ أشهر، قال مساهل إن الرئيس "يقوم بواجباته بشكل عاد ويستقبل الضيوف والزوار، وهو الذي يقود البلاد وليس شقيقه".

وأضاف وزير الخارجي الجزائري قائلاً: "منذ قدومه (بوتفليقة) إلى السلطة، قام بعمل ضخم ورائع من أجل إعادة بناء الوطن، وهذا العمل أخذ يعطي أكله، ونحن اليوم بلد مستقر وآمن ونشهد أيضاً ازدهاراً اقتصادياً ملحوظا".

وكان الملك محمد السادس قد حمّل في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأسبوع الماضي، الجزائر "المسؤولية الصارخة" في قضية نزاع الصحراء، منبهاً إلى أنها هي "التي تمول، وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو".

وككل سنة، يمر شهر أبريل مليئاً بالتحركات الدبلوماسية للمغرب، لكونه يعرف صدور قرار لمجلس الأمن الدولي حول تجديد مهمة بعثة المينورسو في الصحراء. وتلعب القوى العالمية دوراً هاماً في ترجيح قرار إيجابي للمملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Saad الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:31
نحن ليس طرف فقط أركبنا البوليزاريو على طائرة عسكرية من أجل السياحة٠ وجهك قاصح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
2 - يقولون ما لا يفعلون الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:33
الجزائر غارقة لاخمص قدمها في قضية الصحراء وتقول أنا لست طرفا...من يمول عصابة البوليزاريو ؟ من يحتضنها فوق أرضه ؟ من يدافع عنها بشراسة في المحافل الدولية ؟ من يمول ترسنتها العسكرية ؟ من من ...هل تعتقد قيادات الجزائر التي شاخت وهرمت أننا نلعق اصابعنا...أنتم تضيعون مدخرات الشعب الجزائري على عصابة حسدا وضدا عن المغرب...للاسف هكذا هم العرب يحفرون لإخوانهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - منير الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:35
أوكي ...بما أن القضية بيننا و بين البوليساريو افتحوا الحواجز بيننا و بين سكان المخيمات و اتركونا نتفاهم معهم ..و اتركوهم يدخلوا للأقاليم الصحراوية فإن تفاهمنا فأيدوا التفاهم و لا تتدخلوا فهذا كما تقولوا ليس بشأنكم..فإن لم تفعلوا فإنكم فإنكم كذابون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - هشام غاس الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:35
فقد المغرب الكثير من دماء شهدائه من أجل الحفاظ على صحرائنا مغربية رغما عن أنف النظام العسكري في الجزائر ، دماء شهدائنا لن تضيع سدا، جيشنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة يجب الاعتناء برجاله ماديا و معنويا و العمل على تجهيزه بأحدث المعدات قدر الامكان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - من انا؟؟ الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:39
انا من يحتضن المرتزقة... ولست طرفا. انا من يأوي المرتزقة... ولست طرفا. انا من يسلح المرتزقة... ولست طرفا. انا من يمثلهم في المحافل...ولست طرفا. انا اكن الحقد لشقيقي...ولست طرفا. من انا؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - تمغربيت الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:39
في المقابل أقر المساهل بأن الجزائر استفادت دبلوماسيا ولوجيستكيا من دعم المغرب وتونس إبان حرب الاستقلال... هذا هو جزاؤنا أن تحاولوا تقسيمنا لأن المغرب قدم لكم الدعم اليوم انتم تردون الجميل بدعم الانفصال.. صراحة يعجز الإنسان أمام البشر أمثالكم لكن معكم حق لو محمد الخامس قبل ما عرضته عليه فرنسا لكنا اليوم لدينا أرضنا التي تركتها لكم فرنسا وليس لنا مشكل في اقاليم الجنوبية...إنه غلطنا نحن الذي ندفع ثمنه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - البعمراني الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:40
بما أن لا دخل لها في نزاع الصحراء فلماذا تدعمها بالمال والسلاح ثم لماذا لم تدعم كاتلونيا بما أنها لها مبدأ ثابت في دعم الشعوب ثم لماذا لا تدعم شعب الشيشان للانفصال عن روسيا والباسك عن اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - kader الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:40
كلام أغبياء ما نسمعه من اعداء المغرب بالظبط من جارتنا و شقيقتنا الجزائر.
قال جورج بوش قبل غزوه للعراق مخاطبا العالم : من لم يكن معنا فهو ضدنا . الجزائر ليست معنا إذن هي ضد
من ساندها في مقاومتها الاستعمار بكل الوسائل و احتضن أكبر قادتها ومدها بالمال والعتاد فهي الآن ترد الجميل للمغرب بمعاداته و الوقوف ضده في كل حركاته وسكناته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - aka bouzalim الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:41
النجوم اقرب اليكم من الصحراء كنتم طرف في النزاع ام انتم هم النزاع بعينه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - marocaine الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:41
الجزائر ليست طرفا بل طرفا و نصف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - marokkii الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:42
لستم طرفا ومادا كان يفعلون الملشيات البوزبال في الطاءرة كانوا كصيقوا الطيارة الله يعطينا وجهك .الصحراء مغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - samir الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:43
يعطونهم الدبابات والصواريخ والمدرعات والتدريب العسكري ويقولون انهم ليسوا طرفا في النزاع حقا إنه أكبر منافق في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Watani الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:44
اخويا باز! وجهو صحيح.. ويحسابلو الشعب باقي ما على بالوش بان البلاد غادة للهاوية و الصحراء رآها مغربية.
ما درت الخير حتى في بلادك ما عساك بغيت ديرو فالبوليزاريو...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - Ziryab الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:44
مساهل: الجزائر ليست طرفاً في قضية الصحراء !
الجواب جاء بعد تأكيد وجود عناصر من البوليزاريو في الطائرة العسكرية المنكوبة.
كما لو أن دولة تنقل على طائراتها العسكرية عناصر تقوم بأعمال إرهابية و تقول أن لا علاقة لها بالإرهاب. هذا دون الحديث أن عناصر البوليزاريو يتجولون بجوزات جزائرية و يتدربون في ثكناتها و ينظمون جامعاتهم الصيفية بالمدن الجزائرية.ثم لا أعتقد أن الجبهة قادرة، بأموال المساعدات الإنسانية، على شراء أسلحة ثقيلة و حتى إن وفرت المال و هذا مستبعد، من أين ستدخل هذه الأسلحة و على ماذا سيتم نقلها ! أضف إلى ذلك أنه عندما تتبنى دولة موقف المغرب تكتب صحافتها الرسمية بعنوان كبير : الدولة الفلانية تطعن الجزائر في الظهر و تنحاز للمغرب !!!! كل هذا و تقول أنها ليست طرفا ؟ هذا أكبر غباء و استخفاف للعقول.
هذه فقط أمثلة من بين مآت القرائن التي تورط الجزاىر مباشرة. و لا داعي للنفاق المفضوح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - Lamya الأربعاء 11 أبريل 2018 - 17:45
اقول لحكام الجزائر, كفى كذبا و نفقا و الاعيب, فلن تنفعكم في شيء, فقد اصبحتم مفضوحين و اضحوكة. و عليكم ان تتوبوا و الا فان الله سينتقم منكم شر انتقام, لان الله لا يحب المنافقين و الجبابرة و المعتدين و الظالمين. و من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.