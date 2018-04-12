المستشارون يفتتحون دورة أبريل من سنة التشريع

هسبريس من الرباط

يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018.

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن هذه الجلسة العمومية، التي ستعقد على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، تأتي طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.