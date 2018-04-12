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المستشارون يفتتحون دورة أبريل من سنة التشريع
الخميس 12 أبريل 2018 - 13:55
يعقد مجلس المستشارين، يوم غد الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين فإن هذه الجلسة العمومية، التي ستعقد على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، تأتي طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.