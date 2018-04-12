مجلس الحكومة يوافق على تعيينات في مناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين عبد الرحمان نونح في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا؛ وخالد حمص في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، ومحمد عدو في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بطنجة

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تم تعيين شفيق البلغيتي في منصب مدير صندوق المقاصة. كما تم على مستوى قطاع الثقافة، بوزارة الثقافة والاتصال، تعيين عبد الواحد بناصر في منصب مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.