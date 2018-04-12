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الرئيسية | سياسة | الخلفي: الداخلية لم تبعد نائبتين هولنديتين عن الحسيمة

الخلفي: الداخلية لم تبعد نائبتين هولنديتين عن الحسيمة

الخلفي: الداخلية لم تبعد نائبتين هولنديتين عن الحسيمة
وسام الحنكاري*
الخميس 12 أبريل 2018 - 06:30

أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لم يكن هناك أي منع للنائبتين البرلمانيتين الهولنديتين "كاتي بيري" و"ليليان بلومن" من زيارة الحسيمة.

وأضاف الخلفي، في جوابه على أسئلة الصحافيين بعد المجلس الحكومي أمس، حول أسباب المنع: "النائبتان زارتا بلدنا، وكانت لهما لقاءات مع مسؤولين في الرباط وفاس؛ وما أود التأكيد عليه أنهما لم تُمنعا من زيارة الحسيمة، وقد تداولت هذا الأمر مع وزير الداخلية"، وزاد: "هذا تأكيد للقطع مع أي تصريحات تحاول إثارة أمور غير صحيحة".

جدير بالذكر أن النائبة البرلمانية كاتي بيري، عن حزب العمل الهولندي، نشرت "تدوينة" في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفيد بعدم السماح لها وزميلتها النائبة البرلمانية وزيرة هولندا للتجارة الخارجية والتعاون سابقاً، ليليان بلومن، بزيارة مدينة الحسيمة للقاء عائلات معتقلي حراك الريف، مشيرة إلى أنهما أُبلغتا بأنه يُرحب بهما في وقتٍ لاحق.

وزارت النائبتان المغرب يوم الاثنين الماضي، وحضرتا محاكمة قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، بالدار البيضاء، كما التقتا كلا من نور الدين مضيان ورفيعة المنصوري، النائبين البرلمانيين عن إقليم الحسيمة في البرلمان المغربي.

*صحافية متدربة

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