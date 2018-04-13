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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يفتتح دورته التشريعية الثانية

مجلس النواب يفتتح دورته التشريعية الثانية

مجلس النواب يفتتح دورته التشريعية الثانية
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 أبريل 2018 - 06:20

يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2017-2018. وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن المجلس سيعقد مباشرة بعد هذه الجلسة، التي ستنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية أخرى تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

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