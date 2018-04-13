العنزي يجدّد دعم الكويت للوحدة الترابية المغربية

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس بمقر المجلس، وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية-المغربية في مجلس الأمة بدولة الكويت يقوده عسكر عويد العنزي، رئيس المجموعة.

وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة مجلس النواب أنه "خلال هذا اللقاء الذي حضره رشيد القبيل، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الكويتية بمجلس النواب، أشاد رئيس المجلس بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين قيادة وشعبا، مؤكدا أن الشعب المغربي يكن المحبة والاحترام للكويت، ويحرص على الدفاع عن مصالحها العليا".

وأشار المالكي، حسب البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى أن البلدين يتقاسمان نفس قيم الاعتدال والانفتاح والاختيار الديمقراطي، ويسعيان إلى تكريس حسن الجوار وتوحيد الأمة، مثمّنا في الوقت ذاته الدينامية التي تتميز بها الحياة البرلمانية بدولة الكويت، والتي تعتبر نموذجية في بناء المؤسسات والدفاع عن الثوابت.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يضيف البلاغ، نوه رئيس مجلس النواب بمساهمة دولة الكويت في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة في مجالات هامة من قبيل الفلاحة والبنيات التحتية والسياحة، وأضاف أنها مساهمة متميزة وواعدة، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات الكويتية بالمغرب، خاصة مع وجود فرص هامة للاستثمار وعبر خلق شراكات بين البلدين توجه إلى تنمية القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المملكة تحرص باستمرار على تحسين مناخ الاستثمار؛ كما أثنى، بالمناسبة، على موقف الكويت الثابت والمستمر والداعم للوحدة الترابية للمملكة.

من جهته أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية-المغربية في مجلس الأمة بدولة الكويت أن الكويت لها علاقة صداقة فريدة مع المملكة المغربية، وأن الشعب الكويتي يثمن وقوف المغرب مع الكويت إبان الغزو العراقي الذي تعرضت له، مشيدا بالموقف الشجاع للملك الراحل الملك الحسن الثاني بهذا الخصوص.

وجدّد عسكر عويد العنزي التأكيد على دعم الكويت للوحدة الترابية للمملكة، موضحا أن بلاده تستثمر حوالي مليار دولار بالمملكة المغربية، وهي حريصة على الاستثمار أكثر فيها وتشجع استقدام الكوادر المغربية للعمل بالكويت بالنظر إلى علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين وللاستقرار الذي ينعم به المغرب في ظل وضع دولي مضطرب.

كما أشاد العنزي بجهود الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في حماية المدينة المقدسة، والدفاع عن هويتها، معربا في السياق ذاته عن تقديره للعمل الذي قام به رئيس مجلس النواب بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي في نصرة القضية الفلسطينية، ووجه له، بالمناسبة، دعوة باسم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت من أجل القيام بزيارة عمل إلى الكويت، والتباحث مع المسؤولين الكويتيين حول سبل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من الرقي والتعاون.