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الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في "قمة الرياض"
الأحد 15 أبريل 2018 - 09:25
حل الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بمدينة الظهران، لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة العربية ال29 التي تحتضنها المملكة العربية السعودية .
وكان في استقبال الأمير مولاي رشيد بمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسفير المملكة العربية السعودية لدى المغرب، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي، وكذا أعضاء الوفد المغربي المشارك في القمة العربية وأعضاء سفارة المملكة المغربية بالرياض.