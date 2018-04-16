24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. ناشطة بيئية: جمعيات مغربية تستغل أطفال البوادي (5.00)

  2. مغاربة مع الشعب السوري (5.00)

  3. سلطات أكادير تشن حملة ضد الكلاب الضالة قبل زيارة وفد "الفيفا" (5.00)

  4. المغرب يبحث مع بريطانيا آفاق العلاقات التجارية ما بعد "بريكسيت" (5.00)

  5. عباس : القدس الشرقية عاصمة أبدية لفلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | المجلس الوطني لـ"البام" يناقش تطورات الصحراء

المجلس الوطني لـ"البام" يناقش تطورات الصحراء

المجلس الوطني لـ"البام" يناقش تطورات الصحراء
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 01:10

أعلنت اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الدورة 22 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تثمينها لعقد الدورة العادية 23 للمجلس الوطني بنقطة فريدة تتمحور حول تقرير المكتب السياسي بخصوص القضية الوطنية، "باعتبارها أولوية في المرحلة الراهنة، على أن تقدم عروض اللجان في دورات لاحقة".

واعتبرت اللجنة، في بلاغ، أن "هذا القرار يأتي استشعارا بالمسؤولية السياسية في هذه الظرفية المفصلية، التي تقتضي وحدة الصف الوطني بالالتفاف حول المصلحة العليا للوطن، وانخراطا في مسار تضافر الجهود، واستثمار العلاقات وتقوية الجبهة الداخلية، وتشكيل جبهة سياسية ومدنية للدفاع عن الوحدة الترابية".

وأوضح المصدر أن "الدورة الاستثنائية المخصصة للقضايا التنظيمية لا زالت قائمة، وتقرير لجنة متابعة المخرجات هو موضوع أشغالها، للتداول والنقاش، والبحث عن السبل الممكنة لحل القضايا العالقة".

ودعت اللجنة كافة مكونات حزب الأصالة والمعاصرة، وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا، إلى "مواصلة التعبئة واليقظة من أجل إحباط كل المناورات، والدفع في اتجاه مواجهة كل الاستفزازات، ورفض وشجب كل ما يدبره خصوم الوحدة الترابية من أعمال عدائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.