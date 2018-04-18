بنشماش يرأس وفدا بمنتدى برلمانيي الرباط ومدريد

هسبريس من الرباط

يترأس حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وفدا مهما من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الخارجية ورئيس مجموعة الصداقة المغربية-الإسبانية بالغرفة الثانية، إلى جانب وفد مماثل عن مجلس النواب يرأسه الحبيب المالكي، من أجل المشاركة في المنتدى البرلماني المغربي الإسباني في دورته الرابعة، بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 19 و20 أبريل الجاري.

وتطرح هذه الدورة ملفات ذات أهمية وراهنية للمغرب وإسبانيا؛ وفي مقدمتها قضية الصحراء، في ظل المستجدات التي يعرفها الملف، كما هو الشأن بالنسبة إلى الوحدة الوطنية للمملكة الإسبانية في ظل التوتر الذي تعيشه الجارة الشمالية بين إقليم كاطالونيا المطالب بالاستقلال وحكومة مدريد.

ويتطلع بنشماش، من خلال هذا المنتدى، إلى "تأكيد قناعة المغرب بضرورة تعاون المملكتين الجارتين لمواجهة مخاطر الحركات الانفصالية على وحدة البلدين الترابية، وأيضا على الأمن والسلم بالمنطقة في ظل تصاعد ديناميات التنظيمات الإرهابية وشبكات الاتجار في البشر التي تسعى إلى استغلال عدم الاستقرار الذي قد تخلقه أنشطة الحركات الانفصالية".

كما سينطلق رئيس مجلس المستشارين والوفد البرلماني المرافق له "من قاعدة العلاقات القوية بين عاهلي البلدين، وتأكيدهما الدائم على حتمية التعاون والشراكة بين البلدين".

وستتناول النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني المغربي-الإسباني مجموعة من المحاور تهم التعاون الاقتصادي، والسياسة والأمن والتنقل والهجرة، والجهوية والتنمية، والحوار الثقافي والعلاقات البرلمانية.

وفي سياق مرتبط، يستضيف البرلمان المغربي، شهر يونيوز المقبل، أشغال المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي، الذي من المنتظر أن يتناول مجموعة من القضايا التي تهم مصلحة البلدين.